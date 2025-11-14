Cancún, Quintana Roo. En un ambiente de celebración y compromiso, la gobernadora Mara Lezama inauguró la sexta edición del Campeonato Nacional de Futdown Cancún 2025, que reúne a 120 jugadores con síndrome de Down provenientes de 12 equipos de siete estados del país y de Guatemala.

El torneo, que por cuarto año consecutivo se realiza en Cancún, fortalece la apuesta de Quintana Roo por el deporte adaptado y la inclusión, consolidando un espacio donde la disciplina, la superación y el trabajo en equipo predominan. La realización del evento también cuenta con apoyo en hospedaje y alimentación para los participantes, gestionado por la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ).

Durante su intervención, la gobernadora destacó que su administración promueve el deporte a “nivel de cancha”, sin jerarquías, y que esta atención es parte de un modelo de gobierno con enfoque humanista y feminista. “Aquí le decimos sí al deporte… 24/7 para el bienestar de todas y todos”, declaró.

La competencia se llevará a cabo entre el 13 y el 16 de noviembre y contará con equipos como Club Inclusivo Delfines de Coatzacoalcos, Relámpagos F.C. de Cancún, Lobos Down de Ciudad de México, Jaguares de Chiapas Fútbol Down, entre otros.

Para el estado, este tipo de eventos representa más que deporte: es una estrategia de inclusión social, fortalecimiento de la cohesión comunitaria y proyección del estado como sede de campeonatos de alto nivel en el ámbito adaptado. En tal sentido, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, resaltó que la ciudad abraza el talento de todas las personas y que el deporte sin distinciones es un motor de superación.

El Campeonato Nacional de Futdown Cancún 2025 marca una nueva etapa para Quintana Roo como referente del deporte inclusivo, impulsando el acceso equitativo y la visibilidad de atletas con discapacidad, al tiempo que refuerza el compromiso de las autoridades con políticas de bienestar y desarrollo humano.