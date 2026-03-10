Tres jóvenes originarios de Belice habrían sido privados de la libertad en Chetumal, capital de Quintana Roo, poco después de asistir a una ceremonia de graduación en el Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH), en un caso que ha generado preocupación entre familiares y la comunidad estudiantil.

De acuerdo con información difundida por allegados a las víctimas, los jóvenes participaron en su acto de titulación y posteriormente abordaron un servicio de transporte tipo Uber para retirarse del lugar. Fue después de este traslado cuando se perdió contacto con ellos y se presume que fueron secuestrados.

Las personas identificadas como víctimas son Yaire Méndez, de 24 años de edad, originario de San Pablo; Jesslyn Méndez, de 18 años, también de San Pablo; y Marvin Rosales, de 25 años, procedente de San Narciso, todos ciudadanos beliceños.

Según lo señalado por familiares, los presuntos captores habrían exigido un rescate cercano a los 40 mil dólares beliceños, equivalente aproximadamente a 350 mil pesos mexicanos, para liberar a los jóvenes.

Ante la situación, las familias de las víctimas han comenzado a solicitar apoyo económico y solidaridad de la comunidad, mientras intentan reunir los recursos solicitados por los presuntos secuestradores y se mantienen a la espera de noticias sobre el paradero de los estudiantes.

El caso ha comenzado a circular ampliamente en redes sociales y entre la comunidad beliceña, debido a que los jóvenes se encontraban en México con motivo de sus estudios y celebraban su graduación universitaria cuando ocurrió el presunto secuestro.

Hasta el momento, las autoridades competentes tanto en México como en Belice no han emitido un pronunciamiento oficial detallando los hechos, por lo que se espera que en las próximas horas se confirme información sobre la investigación y las acciones para localizar a los jóvenes.