Cancún, Quintana Roo.— El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Renán Sánchez Tajonar, afirmó que Quintana Roo se ha consolidado como el estado más verde del país, al encabezar la campaña nacional de afiliación de este instituto político y concentrar el 10 por ciento de sus militantes a nivel nacional.

Durante su mensaje, el también diputado local destacó que este logro es resultado del trabajo constante de los comités municipales y de la cercanía del partido con la ciudadanía. “En Quintana Roo el Verde no solo crece, sino que late fuerte en cada colonia y en cada familia. Gracias a todas y todos los que han abierto las puertas de su casa y nos han brindado su confianza”, expresó.

Quintana Roo, referente nacional del Partido Verde

De acuerdo con los registros de afiliación, uno de cada diez militantes del PVEM en México pertenece a Quintana Roo, lo que coloca a la entidad como referente en organización territorial, movilización ciudadana y respaldo popular.

Sánchez Tajonar subrayó que este crecimiento refleja la confianza ciudadana en el proyecto verde, basado en la transformación sustentable, la justicia social y el desarrollo con equilibrio ambiental. “Estos resultados son fruto del trabajo territorial, del compromiso de nuestros equipos y del entusiasmo de miles de simpatizantes que cada día se suman a este movimiento”, apuntó.

Cercanía con la gente y visión de futuro

El líder estatal del Verde reafirmó que el partido continuará recorriendo cada municipio y comunidad del estado para escuchar y sumar nuevas voces. “Si todavía no te hemos visitado, espéranos, estamos cerca. El Verde sigue recorriendo cada rincón del estado para construir, junto a la gente, un futuro más justo, sustentable y solidario”, señaló.

El avance del Partido Verde en Quintana Roo se da en un contexto político en el que la entidad se perfila como una de las bases más sólidas de apoyo a la Cuarta Transformación, al mantener una estructura activa y con presencia social en todos los municipios.

Con este posicionamiento, el PVEM reafirma su papel como uno de los pilares del movimiento político que impulsa el desarrollo con visión ecológica, marcando a Quintana Roo como el epicentro verde de México.