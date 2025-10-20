Chetumal, Quintana Roo.— Elementos de la Policía Ministerial detuvieron en la capital del estado a Eleazar “V”, un hombre acusado de presuntamente liderar una red de fraudes financieros relacionados con inversiones en criptomonedas, que habría afectado a decenas de personas en Quintana Roo y otros estados del país.

De acuerdo con información preliminar, las denuncias en su contra superan los 30 millones de pesos, producto de inversiones que nunca fueron devueltas y de supuestos esquemas financieros que ahora son objeto de investigación por fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Promesas de riqueza y falsas inversiones

Según los testimonios de las víctimas, el detenido ofrecía rendimientos altos y rápidos a través de inversiones en criptomonedas, utilizando plataformas y contratos que parecían legítimos. Sin embargo, tras obtener los depósitos, dejaba de responder a los inversionistas o postergaba los pagos bajo distintos pretextos.

“Nos decía que nuestras ganancias estaban en proceso, que el sistema estaba en mantenimiento o que el mercado había bajado, pero nunca devolvió el dinero”, señaló una de las personas afectadas, quien prefirió mantener el anonimato.

Una vida de apariencias

Las autoridades informaron que Eleazar “V” aparentaba un alto nivel de vida, con vehículos de lujo, propiedades y viajes frecuentes al extranjero, aunque las primeras indagatorias revelan que muchos de esos bienes no eran de su propiedad, sino arrendados mediante contratos de leasing, posiblemente para proyectar solvencia económica ante sus víctimas.

Investigación en curso

El presunto defraudador fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde enfrenta varias carpetas de investigación por fraudes de carácter financiero. La institución pidió a las personas que hayan sido afectadas por los mismos esquemas que presenten su denuncia formal, con el fin de robustecer el expediente judicial.

La FGE señaló que continuará las diligencias para rastrear el flujo del dinero invertido y determinar si existen más personas involucradas en la red de defraudación.

Alerta a la ciudadanía

El caso ha provocado una amplia reacción en redes sociales, donde usuarios comparten experiencias y advierten sobre la facilidad con que operan supuestos “inversionistas” o asesores financieros que utilizan las criptomonedas como gancho.

Autoridades estatales reiteraron el llamado a la población a verificar la legalidad y registro de las empresas financieras antes de invertir y a no dejarse llevar por promesas de ganancias rápidas.

En Chetumal, el caso Eleazar “V” se ha convertido en un nuevo ejemplo de cómo el fraude digital puede disfrazarse de oportunidad de negocio, dejando a su paso familias endeudadas y un rastro de pérdidas millonarias.