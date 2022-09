Luego de rendir protesta en el Congreso del Estado, Mara Lezama dio un mensaje a los quintanarroenses desde la explanada de bandera en Chetumal.

“En la historia del cambio verdadero de nuestro estado por primera vez una mujer es gobernadora de Quintana Roo”.

Hoy Quintana Roo está viviendo una transformación profunda y en 5 años le vamos a cambiar la vida para bien a todos los quintanarroenses, por primera vez habrá un gobierno humanista y progresista, aseguró.

Afirmó que a partir de hoy todas las acciones de su gobierno estarán enfocada en los que más lo necesiten, un gobierno que va cambiar las prioridades para pagar todo el amor que ha recibido del Estado.

“Desde esta tierra iniciaremos la gran cruzada para eliminar la corrupción, la 4T ya inicio en nuestro estado”, celebró.

La gobernadora se dijo una mujer de valores sin resentimientos sin distinciones y hoy más que nunca lo tiene presente porque es tiempo de unidad, es tiempo de conciliación, de sumar esfuerzos y voluntades para mejorar la vida de los quintanarroenses”.

Mara Lezama se comprometió a terminar con los privilegios de algunos con un gobierno del cambio verdadero que no descansara ni un solo día hasta saldar la deuda histórica que se tienen con los quintanarroenses.

“Nos conducirnos con rectitud, no voy a tolerar ni un acto de corrupción no voy a tolerar ni un acto de prepotencia. Vamos a caminar todos los días, no tendremos secretarias y secretarios de escritorio”, aseveró.

“Como la primera gobernadora les digo que vamos a trabajar con ustedes de la mano, no les vamos a fallar. Este compromiso lo hago de cara con el pueblo”, finalizó.

RECIBE MARA DE DIGNATARIOS MAYAS EL BASTÓN DE MANDO

El Gran Consejo Maya, integrado por dignatarios mayas entregó a Mara Lezama el Bastón de Mando.

Dignatarios mayas señalados que esto tiene el objeto de bendecir a la mandataria, así como agradecer a los ancestros y pedir que le vaya bien durante el Gobierno.

“… Para que puedan trabajar juntos, en esta tierra de Quintana Roo. pedimos buena salud para usted, para una mejor vida para ti y para nosotros igual, para que tenga buenas ideas […] Nosotros estamos pensando que nos puedas ayudar”, indicaron.

Pidieron una gran calidad de vida para la comunidad maya y para la gobernadora, para trabajar juntos en Quintana Roo. Además, la nombraron como ‘Hermana Mayor’.

FIRMA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

Más tarde, Mara Lezama y Carlos Joaquín firmaron en acta de entrega-recepción de la administración del estado.