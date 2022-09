La llegada de Ana Patricia Peralta de la Peña a la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún), traerá para las y los benitojuarenses beneficios en la reactivación de los servicios públicos municipales, así como la atención a grupos vulnerables y a los más necesitados por la sensibilidad de Ana Paty.

El carácter afable de Peralta de la Peña le permitirá transitar en la transformación de la administración pública, a pesar de que llega sola, sin su equipo, pues todos los cargos y los puestos están ocupados con anterioridad, pero eso no es un impedimento para que Ana Paty ejerza su proyecto de gobierno, al contrario, iniciará una nueva era para Cancún y Benito Juárez.

No es una improvisada, ni mucho menos carece del sello morenista que ahora es un requisito para ocupar cualquier cargo de elección popular; ella tiene experiencia en la administración pública, pero también legislativa, pues no solo fue regidora del 2013 al 2016, sino que también fue diputada local del 2016 al 2018, para posteriormente ser diputada federal del 2018 al 2021 en la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Todo este bagaje en el servicio público, le permitirá hacer gestoría en la Federación y en el Estado, para beneficio de las y los benitojuarenses, ordenar la administración pública, realizar proyectos que tengan que ver con la conservación del medio ambiente.

Por vivir en Cancún, está familiarizada con los problemas que aquejan a sus habitantes, y no tengo la menor duda que pondrá “manos a la obra” en los temas prioritarios, como la atención de calidad en los servicios públicos y colaborar con los otros dos niveles de gobierno y los tres Poderes del Estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los benitojuarenses.

Hoy, a las 7:00 de la noche Ana Paty asumirá la responsabilidad de Presidente Municipal de Benito Juárez, el municipio más importante de Quintana Roo, la esperanza está puesta en ella, porque antes de ser servidor público, ella es una mujer sensible. Ahí se las dejo…

SASCAB

Les cuento que las presidentes de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez; de Felipe Carrillo Puerto, Mari Hernández; la de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu; y la encargada de despacho de la Presidencia Municipal de Benito Juárez, Lourdes Latife Cardona; estuvieron en la Ciudad de México para “participar” en el Primer Foro de Alcaldesas y Electas Iberoamericanas.

La clausura del evento estuvo a cargo de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde por cierto también estuvo la coordinadora estatal que promueve su imagen en Quintana Roo, me refiero a la diputada Anahí González. Saque usted sus conclusiones…