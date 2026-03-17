Chetumal, Quintana Roo.— El sistema de salud de Quintana Roo alcanzó un resultado histórico al posicionarse en el primer lugar nacional en estándares de calidad a través de su Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), consolidando a la entidad como referente en vigilancia epidemiológica y diagnóstico clínico a nivel país.

El reconocimiento, otorgado al cierre de 2025, coloca al laboratorio quintanarroense por encima de sus similares en las 32 entidades federativas, reflejando una evolución sostenida, luego de años en los que se mantenía entre los primeros lugares a nivel nacional.

Autoridades estatales destacaron que este logro es resultado directo del fortalecimiento institucional impulsado durante la actual administración, así como de la inversión en capacidad técnica, equipamiento y profesionalización del personal especializado.

El secretario de Salud estatal subrayó que este avance no es aislado, sino parte de una estrategia integral orientada a garantizar diagnósticos oportunos, confiables y con altos estándares, elemento clave para la prevención de enfermedades y la protección de la población.

El liderazgo nacional del LESP no solo implica un reconocimiento técnico, sino también un impacto directo en la salud pública, al permitir una respuesta más eficiente ante riesgos sanitarios, brotes epidemiológicos y monitoreo de enfermedades.

Este resultado se enmarca dentro del llamado Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama, que busca fortalecer los servicios públicos con un enfoque centrado en la calidad, la cobertura y la atención oportuna.

Con este posicionamiento, Quintana Roo no solo mejora sus indicadores internos, sino que se proyecta como un modelo de referencia nacional en materia de salud pública, demostrando que la inversión estratégica y la coordinación institucional pueden traducirse en resultados concretos para la población.

El reto ahora será sostener este liderazgo y traducirlo en beneficios tangibles para las y los ciudadanos, pero el mensaje es claro: el estado no solo avanza, sino que encabeza la calidad en uno de los sectores más sensibles para el desarrollo social.