José Manuel Fuentes, empresario asesinado junto con su hijo el 29 de julio, no fue víctima de un asalto, sino objeto de un homicidio premeditado, afirmó Poquito Damián Huato, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Guerrero.

"Yo no creo que haya sido un asalto, creo yo que lo quisieron matar, este José Guadalupe le hicieron señas, lo alcanzaron y él se detuvo, le pidieron las llaves, él las entregó y lo rafaguearon después", aseguró.

El empresario José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo de 20 años, José Manuel Fuentes Calvo, perdieron la vida en la Autopista del Sol, en el tramo Chilpancingo-Cuernavaca.

En entrevista el presidente de la Canaco comentó que aún no ha podido hablar con la esposa de José Guadalupe Fuentes y enfatizó que este asesinato no es simplemente otro caso de inseguridad en el estado.

"No he podido hablar con la esposa de José, la vi el día del sepelio, pero uno guarda una distancia prudente. Lo que sí puedo decir con toda certeza es que es un asesinato muy extraño. No es un episodio más de la inseguridad".