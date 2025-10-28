Autoridades de los tres órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas asestaron un duro golpe al crimen organizado en el municipio de Tulum, tras el aseguramiento de nueve vehículos, drogas y un arsenal de alto poder presuntamente perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo se llevó a cabo en la comunidad de Nuevo Durango, donde la fuerza coordinada localizó armas de guerra, granadas, radios tácticos y vehículos blindados, lo que revela la capacidad bélica de la célula criminal que operaba en esta zona de la Riviera Maya.

Arsenal de guerra

Entre lo asegurado destacan piezas de armamento de uso exclusivo del Ejército:

Un fusil AK-47, conocido como “cuerno de chivo”.

Seis cargadores abastecidos y una bolsa con 52 municiones.

Dos granadas de fragmentación, una de ellas de fabricación militar estadounidense.

Un radio de comunicación de alta frecuencia.

115 bolsas de marihuana, listas para su distribución.

La vicefiscal de la zona sur, Aroshi de los Ángeles Lugo Arana, informó que dos de los vehículos fueron localizados dentro de un rancho, y el resto en puntos distintos de Nuevo Durango.

Entre la flotilla destaca una camioneta Limited Sub color negro con blindaje y una Toyota Hilux sin placas, ambas empleadas, según las investigaciones, para operaciones de traslado de drogas, armas y “levantones” (secuestros exprés).

Pruebas que apuntan al Cártel Jalisco

Un detalle clave hallado durante el operativo fue una libreta con anotaciones y las iniciales “CJNG”, encontrada dentro de un vehículo Kia Soul, lo que refuerza la presunción de que los vehículos y el armamento pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades consideran este hallazgo como una prueba directa de la presencia y estructura operativa del CJNG en Tulum, un municipio que en los últimos meses ha registrado un incremento en los delitos vinculados al narcotráfico y al control territorial.

Una célula con capacidad de fuego militar

Los elementos decomisados confirman que el grupo criminal contaba con armamento de alto poder, propio de una organización con entrenamiento táctico y acceso a material bélico de nivel militar.

Fuentes de seguridad señalaron que las granadas encontradas, junto con el fusil AK-47 y los cargadores, representan una amenaza real para las fuerzas del orden y la población civil en caso de enfrentamientos.

Conclusión

El operativo en Nuevo Durango no solo significó el aseguramiento de un arsenal de guerra, sino la confirmación de la presencia activa del CJNG en el municipio de Tulum.

La libreta con las siglas del cártel y el tipo de armamento hallado son indicios contundentes de que esta célula delictiva opera con poder de fuego y estructura logística de alto nivel.

Las investigaciones continúan para determinar quién lideraba la célula y qué alcance tenía su control en la zona, donde la violencia ligada al narcotráfico ha ido en aumento durante los últimos meses.