El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a aplicar una política de cancelación de visas contra políticos y funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con actividades del narcotráfico o con grupos catalogados como terroristas, en una medida que marca un nuevo frente de presión diplomática y judicial sobre México.

Una nueva estrategia de sanción

De acuerdo con fuentes diplomáticas, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han intensificado el uso de las llamadas “sanciones migratorias” como herramienta para castigar conductas que consideren contrarias a la seguridad nacional estadounidense.

Entre los afectados se encontrarían exgobernadores, alcaldes, legisladores y empresarios vinculados a operaciones de lavado de dinero o presuntas alianzas con grupos del crimen organizado.

El gobierno estadounidense justificó estas acciones bajo la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que autoriza negar o revocar visas a cualquier extranjero sospechoso de apoyar actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas o el financiamiento de grupos violentos.

Implicaciones para México

La medida ha generado inquietud en el entorno político mexicano, donde se interpreta como una forma de intervención indirecta que exhibe la fragilidad del sistema de rendición de cuentas nacional.

Además, la falta de transparencia en la lista de sancionados abre la puerta a interpretaciones políticas y filtraciones mediáticas que podrían reconfigurar alianzas y tensar relaciones diplomáticas.

Expertos en relaciones internacionales advierten que Estados Unidos está elevando el nivel de escrutinio sobre la clase política mexicana y utilizando el control migratorio como instrumento de poder y presión frente a los crecientes vínculos entre narcotráfico, corrupción y política.

Contexto geopolítico

La ofensiva ocurre mientras Washington refuerza su cooperación con México en materia de seguridad fronteriza y combate al fentanilo. Al mismo tiempo, ha comenzado a considerar a ciertos cárteles como organizaciones terroristas, lo que amplía su marco legal para imponer sanciones a funcionarios y empresarios que mantengan nexos con ellos.

La medida también coincide con el endurecimiento de la política exterior de Estados Unidos en América Latina, donde busca aislar a actores políticos considerados corruptos o con vínculos criminales.

Conclusión

La cancelación de visas a políticos mexicanos vinculados con el narco y el terrorismo no es solo una acción migratoria, sino un mensaje directo: Washington no tolerará que su territorio sea refugio o plataforma de influencia para quienes mantengan nexos con estructuras criminales.

El golpe diplomático reconfigura el tablero político y expone la profundidad de las relaciones entre poder, dinero y crimen en México.