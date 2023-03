Celaya, Guanajuato.- Presuntamente, un mensaje de texto, el envío de su ubicación y una llamada telefónica habrían sido lo que desencadenó el trágico desenlace para las seis mujeres que desaparecieron camino a San José Guanajuato.

De acuerdo con un reportaje especial, el pasado 7 de marzo las seis mujeres fueron a trabajar como meseras en una fiesta que se organizó en el residencial Álamo Country Club. Ahí descubrieron cuando una joven enviaba mensajes de texto desde su celular también habría mandado su ubicación.

Mujeres desaparecidas de Celaya

Una llamada lo cambiaría todo para las seis mujeres en Celaya

Una persona cercana a una de las familias de las víctimas declaró que otra de las mujeres pudo hablar por teléfono, “lo que nos dicen es que también otra de las chicas alcanzó a llamar a alguien y se escuchaban gritos, como si todo se hubiera salido de control…Lo que creemos es que los criminales acusaron a las chicas de pasar información de la fiesta a sus antagónicos o a las autoridades”.

Según las investigaciones las jóvenes habrían sido interceptadas cuando salieron de la fiesta por hombres armados. Supuestamente serían parte de Los Escorpiones, grupo aliado del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

Eso habría tenido lugar en una glorieta ubicada a unos 100 metros de la salida del fraccionamiento, sobre el camino a San José de Guanajuato. Cabe recordar que en ese mismo residencial el 9 de marzo del 2019 agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE) cateó una vivienda que presuntamente pertenecía la suegra de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, preso desde agosto de 2020.

Se las llevaron a Juventino Rosas

Luego de interceptarlas la célula se las habría llevado a El Cerrito y de ahí a la comunidad de Rincón de Centeno. Lugar donde se encontraron sus cuerpos calcinados dentro de una fosa. Estas poblaciones son parte de Juventino Rosas, municipio que controla el CSRL. Desde el punto en el que los delincuentes privaron de la libertad a las víctimas, hasta la fosa clandestina son cerca de 12 kilómetros.

“Hubiera sido imposible que algún cártel antagónico de El Marro y sus aliados atravesara ileso y con vida ese trayecto”, expuso una fuente de seguridad consultada. Opinó que “eso refuerza la hipótesis de que el Cártel de Santa Rosa fue el que contrató y después mató a las jóvenes. Más aún, si los detenidos son sus aliados”.

¿Quiénes son Los Escorpiones?

La FGE de Guanajuato informó que los implicados en la desaparición y asesinato de las seis mujeres pertenecen al grupo criminal de Los Escorpiones. Incluso el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre dijo que ya detuvieron a seis personas por este hecho. Dijo que cinco son originarios de Tamaulipas y uno más es de nacionalidad hondureña.

Se sabe que grupo delictivo tiene raíces en Matamoros, Tamaulipas y está al servicio del Cártel del Golfo. Y le declararon la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación en Guanajuato.

Aún falta Yoselin Daniela de las mujeres desaparecidas en Celaya

Familiares de Yoselin Daniela Zamorano Macías de 20 años de edad, una de las seis mujeres desaparecidas el pasado martes 7 de marzo se manifestaron afuera de la presidencia municipal para exigir respuestas de la Fiscalía General del Estado (FGE) Guanajuato, ya que no les han confirmado si su familiar está dentro de las personas localizadas sin vida.

Las tías de Yoseline señalaron que sólo falta de identificar a su sobrina, ya que las otras cinco mujeres desaparecidas el pasado 7 de marzo ya fueron aparentemente identificadas por sus familiares.

Familiares exigen que identifiquen a Yoseline Foto

"¡Se fueron juntas, juntas las regresan! Queremos justicia. ¿cómo que ya encontraron a las otras cinco chicas y de ella no hay nada?”, dijo una de las tías de Yoseline.

"No nos dijeron nada": familiares de desaparecidas en Celaya se enteran por redes de sus muertes

Luego de que el fiscal Carlos Zamarripa confirmara que algunas de las mujeres desaparecidas en Celaya fueron halladas sin vida, familiares de las víctimas señalaron que se enteraron por redes sociales y no recibieron un anuncio oficial de la Fiscalía.