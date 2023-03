Detienen a integrante de la familia Bouzid Reeder vinculado a fraudes y extorsiones en Quintana Roo

Cancún.- Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a Mustapha B. R, por el presunto delito de “fraude específico” que derivó en una orden de aprehensión librada por un juez en la causa penal 242/2015.

Mustapha B.R. fue detenido por el delito de fraude específico el pasado 14 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), y llevado ante el juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, para que sea formulada la imputación por su probable participación en hechos de delito de fraude en específico, contra un empresario turístico de Cancún.

Sera pues el Ministerio Publico quien instaure el procedimiento penal en contra del acusado, con el propósito de continuar investigando el hecho que la ley señala, y en el momento oportuno, solicitar que el imputado pague con pena privativa de libertad establecida en el Código Penal vigente, como reparación del daño al empresario agraviado.

FAMILIA DE ESCÁNDALOS

Desde hace años, la FGE cuenta con una orden de aprehensión en contra de Mustapha Bouzid Mohamed Arab y algunos miembros de su familia, por la comisión del delito de fraude específico, liberada por el juez quinto penal con sede en Quintana Roo.

Con varias denuncias y quejas por parte de las víctimas, la FGE cuenta con los elementos suficientes para poder proceder en contra de algunos integrantes de la familia Bouzid Reeder toda vez que las investigaciones dan como resultado presuntas estafas a usuarios de plataformas digitales para contratar paquetes vacacionales.

Mohamed Arab es de origen argelino, opera en México y en Chile con sus dos hijos mayores, Nadia Saliha Bouzid Reeder y su hermano; de acuerdo con fuentes oficiales de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), y de la Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvac), esta empresa cuenta con más de diez demandas civiles desde hace varios años; pues fue fundada en 2013.

Y es que, el patriarca de la familia ha involucrado a los hijos en lucrativo negocio tipificado como “fraude específico”, por estafar a incautos clientes con paquetes vacacionales en el Caribe Mexicano y diversos puntos donde han montado su negocio que hasta ahora existen ordenes de aprehensión.

Conocido como el “coach del fraude”, pues junto con su hija Nadia Saliha Bouzid Reeder ha montado un negocio donde ofertan su seminario web “Ventas Post Covid-19” y se vende como especialista en psicología de las ventas, “con más de 35 años de experiencia en ventas y mercadotecnia de los clubes vacacionales, además de ser un líder e ícono dentro de la industria”, lo que no dice su semblanza es la cantidad de denuncias y demandas que tiene por fraude de esas mismas ventas de tiempos compartidos.

Mustapha Bouzid Mohamed Arab y sus dos hijos, enfrentan seis procesos judiciales, cuatro con residencia en la Ciudad de México y dos en distritos de Cancún; además, debido a estas querellas ha tramitado desde el 2014 la cantidad de 13 amparos, diez amparos indirectos, dos amparos directos y tres en revisión, en total 28 documentos para evitar ser encarcelado.

Sin embargo, desde la creación de su empresa “Unique Vacations” en 2013 iniciaron sus fraudes, y en octubre de 2014, los verdaderos empresarios del ramo turístico advirtieron por medio de publicaciones periodísticas que “Unique Vacations Clubs ha defraudado a cuando menos 187 chilenos en su país, quienes han interpuesto denuncia ante el Ministerio de Atención al Consumidor, esta ‘agencia de viajes’ les vendió tiempos compartidos para viajar a Cancún y Riviera Maya, cuando pretendieron hacer sus reservaciones nunca había lugar, hasta que un día no encontraron a quien fungía como propietario Mustapha Bouzid Mohamed Arab, de quien aseguran es Argelino y tiene varias demandas en México”.

Hoy, el largo brazo de la justicia ha alcanzado a los miembros de la familia Bouzid Reeder, quienes tendrán que responder a sus innumerables delitos, no solamente de “fraude especifico”, sino que también los que resulten como la evasión de impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y las denuncias que tiene ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, hoy Juzgados Laborales, por parte de decena de trabajadores.