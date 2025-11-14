San Luis Río Colorado, Sonora. El presidente municipal morenista César Iván Sandoval Gámez se sumó a la creciente lista de funcionarios mexicanos a quienes el gobierno de Estados Unidos ha cancelado su visa, en medio de una ola de restricciones migratorias que ha generado tensiones políticas y diplomáticas entre ambos países.

El alcalde confirmó que las autoridades estadounidenses le retiraron su visa cuando intentaba ingresar por la garita de San Luis, Arizona, donde fue sometido a una revisión secundaria. Posteriormente, los oficiales le notificaron que el documento había sido cancelado por “una cuestión administrativa”.

“Quiero dejar claro que no existe en este momento ni en otros ninguna averiguación en mi contra, ni en México ni en el extranjero”, declaró Sandoval Gámez, al tiempo que aseguró que esta decisión no afectará su desempeño ni los programas binacionales en curso.

La medida se produce en un contexto donde varios funcionarios vinculados a Morena han enfrentado la revocación de sus visas sin que el gobierno estadounidense haya explicado públicamente las razones detrás de estas acciones. El caso de Sandoval Gámez reaviva las sospechas de que Washington está aplicando filtros más estrictos hacia perfiles políticos del partido en el poder.

Aunque el edil insistió en que su compromiso con San Luis Río Colorado “sigue intacto”, la cancelación de su visa podría afectar las gestiones y colaboraciones transfronterizas con autoridades de Arizona, un aspecto clave en temas de medio ambiente, comercio y migración.

El episodio ha causado inquietud en círculos políticos del noroeste mexicano, donde se advierte que estas decisiones podrían tener un trasfondo político más que administrativo. En tanto, el alcalde anunció que buscará la reposición de su visa por las vías diplomáticas correspondientes.

El retiro del visado de Sandoval Gámez se suma a una cadena de casos recientes que vuelven a poner en la mesa el uso de las políticas migratorias estadounidenses como instrumento de presión, dejando entrever una relación bilateral marcada por desconfianza y mensajes velados.