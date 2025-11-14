Cancún, Quintana Roo. En un hecho histórico para el municipio, la presidenta municipal Ana Paty Peralta recibió el Registro Único del Deporte (RUD) por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), durante la firma del convenio de coordinación y colaboración entre la CONADE y la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), encabezada por la gobernadora Mara Lezama.

El reconocimiento federal fue entregado por el director general de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo, y acredita oficialmente a Cancún dentro de la plataforma nacional del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE). Con ello, el municipio podrá fortalecer la planeación, profesionalización y desarrollo de sus actividades deportivas, accediendo además a programas y apoyos federales.

Durante el evento, realizado en el Parque Los Gemelos de la Supermanzana 227, Ana Paty Peralta destacó que la obtención del RUD representa un paso decisivo en la transformación deportiva del municipio y se alinea con la estrategia nacional de Construcción de Paz, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el deporte como herramienta de prevención y bienestar.

“Para Cancún, recibir el RUD significa más oportunidades, más orden y más acceso a programas federales que benefician directamente a nuestra comunidad deportiva. Estamos comprometidos con seguir construyendo espacios seguros y vida saludable para nuestra gente”, expresó la alcaldesa.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama resaltó que el convenio entre la CONADE y CODEQ, con vigencia hasta septiembre de 2027, permitirá fortalecer el deporte social y de alto rendimiento, así como facilitar capacitaciones, estímulos y apoyos a entrenadores, promotores y atletas. También se busca alinear las políticas deportivas municipales y estatales con las directrices nacionales 2024–2030.

Durante la jornada, se entregaron los RUD a los otros 10 municipios del estado, convirtiendo a Quintana Roo en la primera entidad del país con todas sus demarcaciones registradas ante la CONADE, un logro sin precedentes en 51 años de historia estatal.

El evento incluyó demostraciones deportivas de fútbol, básquetbol, box, judo y activaciones físicas, reflejando el compromiso del gobierno estatal y municipal por acercar el deporte a toda la población.

Con esta certificación, Cancún se consolida como una ciudad líder en el impulso deportivo y la inclusión social, avanzando en la construcción de un municipio más activo, saludable y unido, donde el deporte se reafirma como un pilar de bienestar y desarrollo comunitario.