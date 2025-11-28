Playa del Carmen, Quintana Roo.— El Gobierno Municipal de Playa del Carmen intensificó los operativos de vigilancia en la zona turística, particularmente en las inmediaciones del muelle y el Parque Fundadores, con el fin de garantizar espacios seguros, limpios y plenamente aptos para la convivencia familiar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal informó que este reforzamiento responde a solicitudes expresas de colonos, comerciantes y prestadores de servicios del primer cuadro, quienes alertaron sobre la presencia de personas que, principalmente los fines de semana, acuden a las playas para ingerir bebidas alcohólicas en exceso, dormir en la vía pública, realizar sus necesidades en los arenales y provocar alteraciones al orden.

Las autoridades destacaron que el operativo se fundamenta en el Reglamento de Justicia Cívica e Itinerante, cuyo artículo 46 considera como infracciones al bienestar colectivo el consumo o la incitación al consumo de bebidas alcohólicas en zonas no autorizadas, así como fumar en espacios donde esté prohibido por motivos de salud o seguridad.

Como parte de las acciones, se colocaron señalamientos visibles que advierten sobre estas restricciones, con el objetivo de proteger el ambiente familiar, fomentar la corresponsabilidad ciudadana y reforzar el respeto a los reglamentos municipales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana remarcó que las playas permanecen abiertas a toda la población, sin restricciones, pero recordó que su uso debe ser responsable para preservar la armonía entre habitantes, turistas y trabajadores.

La vigilancia se mantendrá mediante patrullajes permanentes, presencia operativa estratégica y monitoreo del C4, con el fin de asegurar que esta zona emblemática de Playa del Carmen siga siendo un espacio digno, seguro y ordenado para quienes lo visitan diariamente.

