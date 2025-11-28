Cancún.— En un Teatro de la Ciudad abarrotado, ante cerca de mil asistentes y con la presencia de la gobernadora Mara Lezama, la diputada federal Mildred Ávila Vera presentó su primer informe legislativo en un acto de fuerte contenido político, acompañada por el diputado Humberto Aldana Navarro, con quien envió un mensaje claro: la unidad del movimiento debe construirse y defenderse todos los días.

Aldana, figura central en el evento, no solo reconoció a su compañera de fórmula legislativa, sino que la elevó como referencia dentro del movimiento. “Mildred es una mujer histórica”, afirmó, al tiempo que arremetió contra la ultraderecha que, dijo, apuesta a que le vaya mal a la Cuarta Transformación.

Ambos legisladores subrayaron que su informe conjunto es una muestra de cohesión interna y un mensaje político hacia quienes buscan fracturar al movimiento en tiempos clave.

Mensajes estratégicos desde la 4T en Quintana Roo

En su discurso, Mildred Ávila sostuvo que la unidad no es decorativa ni espontánea: “La unidad no es una flor silvestre; se construye todos los días con responsabilidad política, congruencia y cercanía con la ciudadanía”.

Resaltó que ha participado en 75 reformas aprobadas en este primer año, 20 de ellas constitucionales. Entre los avances legislativos, destacó:

– La reforma para la igualdad sustantiva, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

– La eliminación del procedimiento abreviado para feminicidio y violación.

– El fortalecimiento legal para combatir la violencia infantil.

– La propuesta para tipificar el maltrato infantil como delito grave.

Además, dio a conocer que su iniciativa para reformar la Ley General de Turismo —dirigida a combatir la explotación sexual comercial infantil en destinos turísticos— ya fue dictaminada favorablemente y pasará pronto al pleno.

Este esfuerzo toma especial relevancia rumbo al Mundial de Futbol 2026, un evento que, además de beneficios económicos, implica riesgos en materia de trata y explotación.

Presencia de Mara Lezama y unidad total de la estructura

La gobernadora Mara Lezama acompañó el informe, enviando con ello una señal política contundente: respaldo institucional y cohesión dentro del movimiento. Mildred reconoció públicamente el trabajo de la mandataria en temas de protección a mujeres, niñas y niños.

También estuvieron presentes la presidenta municipal Ana Paty Peralta; el titular de la JUGOCOPO, Renán Sánchez Tajonar; la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Anaís Burgos; así como referentes de Morena como Jorge Sanén y Johana Acosta.

La fotografía del evento fue la de un movimiento alineado.

Un llamado a cerrar filas

Para Aldana y Ávila, la prioridad política es clara: blindar la unidad del movimiento ante los retos que vienen.

“Somos un movimiento fuerte”, insistió Aldana. “La política solo cobra sentido cuando regresa al territorio con honestidad y rendición de cuentas”, expresó Ávila.

Ambos concluyeron haciendo un llamado a la militancia a seguir construyendo cohesión desde abajo, desde cada colonia, comunidad y representación del movimiento.

La presentación conjunta marcó un posicionamiento político que deja claro que, rumbo al 2026, en Quintana Roo la Cuarta Transformación apuesta por la disciplina, la unidad y la consolidación del bloque que acompaña a la gobernadora Mara Lezama.