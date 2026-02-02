Playa del Carmen dio un paso decisivo en la expansión de su infraestructura educativa con el anuncio de la apertura del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 309, un plantel que fortalecerá la formación técnica y profesional de miles de jóvenes en el municipio.

El anuncio se dio durante una reunión de trabajo entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, encabezada por la gobernadora Mara Lezama y la presidenta municipal Estefanía Mercado, quienes se reunieron con Rolando López Saldaña, responsable de la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios (DGETI).

Durante el encuentro, la gobernadora destacó que el nuevo plantel ampliará significativamente la cobertura de educación media superior en Playa del Carmen, una ciudad con crecimiento acelerado y alta demanda de espacios educativos.

Además, subrayó que el CBTIS 309 formará parte del Bachillerato Nacional, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo que permitirá que la juventud playense acceda a formación académica y técnica con estándares nacionales y perspectivas de inserción laboral.

La presidenta municipal Estefanía Mercado afirmó que el proyecto es resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, bajo una visión que coloca a las juventudes al centro de la política pública. Reiteró que “la educación es la base de la transformación”, por lo que el municipio ha decidido donar el predio en el que se construirá el nuevo plantel.

La participación ciudadana también será clave: se lanzó la invitación a las y los jóvenes de Playa del Carmen para que, a través de redes sociales, participen en la elección de las carreras técnicas que ofrecerá el CBTIS 309, asegurando que la institución responda a los intereses juveniles y a las necesidades productivas de la región.

En la reunión estuvieron presentes Elda Xix, así como representantes educativos federales y estatales, quienes coincidieron en que fortalecer la educación técnica es esencial para impulsar el desarrollo social y económico del municipio.

Con este anuncio, Playa del Carmen reafirma su compromiso de construir un futuro con más oportunidades, inclusión y movilidad social para las nuevas generaciones.