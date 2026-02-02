Cancún inició el año con una agenda clara a favor del bienestar social: rescatar y dignificar los espacios deportivos del municipio. La presidenta municipal Ana Paty Peralta anunció el arranque formal del programa Rescate y Rehabilitación de Espacios Deportivos (RRED), que contempla la intervención de 30 áreas a lo largo de 2026.

El primer espacio rehabilitado es el parque deportivo del Fraccionamiento Urbi Villa del Rey Park, donde se realizaron trabajos de pintura, reparación y soldadura de porterías, además del cambio de tableros. La obra fue ejecutada por el Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez, beneficiando a más de 7 mil 500 cancunenses que utilizan estas canchas de manera regular.

Ana Paty destacó que esta intervención marca un inicio sólido para un año que busca consolidar al deporte como motor social:

“Vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir rehabilitando y vamos a seguir diciendo sí al deporte 24/7, porque es fundamental para promover buenos hábitos, valores e impulsar una cultura de paz en la comunidad”.

Por su parte, el titular del IDM, Alejandro Luna López, explicó que las acciones realizadas en Urbi son apenas la primera etapa de un plan que transformará espacios clave en colonias y supermanzanas. El siguiente punto a intervenir serán las canchas de tenis 8 de Octubre en la Supermanzana 21, una zona con amplia demanda por parte de deportistas locales.

Con este programa, el Ayuntamiento de Cancún refuerza su compromiso con el desarrollo comunitario, la recuperación de espacios públicos y la generación de entornos seguros para niñas, niños, jóvenes y familias. El deporte vuelve a posicionarse como una herramienta central para tejer comunidad y fortalecer el tejido social.