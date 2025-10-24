Cancún, Quintana Roo.– En el marco de la inauguración del Cancún Travel Mart 2025, encabezada por la gobernadora Mara Lezama y el director de Política Turística Federal, Alfonso Ballesteros Méndez, la presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, reafirmó la fuerza de Playa del Carmen como uno de los destinos más dinámicos y atractivos de México, destacando su papel como epicentro de los grandes eventos turísticos, artísticos y culturales del Caribe Mexicano.

Durante su intervención, la alcaldesa subrayó que los grandes consorcios hoteleros de Playa del Carmen registran actualmente niveles de ocupación que oscilan entre el 70 y 80 por ciento, reflejo de la fortaleza del destino. Además, enfatizó el compromiso de su administración con los pequeños y medianos hoteles, para que también se beneficien de la creciente afluencia turística en la próxima temporada alta.

“Playa del Carmen se sigue posicionando como el municipio más seguro y con mayor certeza jurídica para invertir. Nuestro objetivo es convertirnos en el epicentro de los mejores eventos de Quintana Roo y de todo el país”, declaró Estefanía Mercado ante empresarios, funcionarios y representantes del sector turístico nacional e internacional.

Playa del Carmen: epicentro de cultura, turismo y tradición

La presidenta municipal destacó que Playa del Carmen se ha convertido en un referente de organización, hospitalidad y logística para albergar eventos de gran formato. Subrayó que esta capacidad ha despertado el interés de promotores nacionales e internacionales que buscan llevar sus espectáculos y festivales al corazón del Caribe Mexicano.

Entre los eventos que fortalecerán la agenda cultural del municipio, Mercado destacó el Janal Pixán, una de las celebraciones más emblemáticas de la región que honra a los fieles difuntos y que cada año atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales.

En su edición 2025, el festival contará con altares representativos de diversos estados del país, desde Baja California hasta Yucatán, ofreciendo un recorrido gastronómico y cultural único. “Será una experiencia para conocer y saborear a todo México en un solo lugar”, aseguró la alcaldesa.

Un destino con visión de futuro

Estefanía Mercado enfatizó que Playa del Carmen cuenta con todos los elementos necesarios para consolidarse como un destino turístico de excelencia: infraestructura moderna, conectividad aérea y terrestre, seguridad pública fortalecida y una amplia oferta de servicios de calidad.

“Playa del Carmen tiene todo: infraestructura, conectividad, seguridad y el mejor servicio del mundo. Estamos listos para seguir creciendo como un destino turístico de excelencia, orgullo de Quintana Roo y de todo México”, afirmó.

Con esta visión, Playa del Carmen continúa marcando el paso del desarrollo turístico en la región, combinando modernidad, sostenibilidad y tradición, y reafirmando su papel como el corazón turístico y cultural del Caribe Mexicano.