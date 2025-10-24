Cancún, Quintana Roo.– Lo que comenzó como un informe legislativo se convirtió en una clara demostración de músculo político. Eugenio “Gino” Segura, senador por Morena, reunió a más de 2,000 quintanarroenses en el Domo del Toro Valenzuela en un evento que, más que rendir cuentas, proyectó el inicio de una nueva etapa en su carrera y lo colocó como una de las figuras con mayor proyección rumbo a la gubernatura de Quintana Roo.

Acompañado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, el acto mostró no solo el respaldo ciudadano, sino también una señal de alineamiento político: varios de los llamados “suspirantes” al gobierno estatal —entre ellos destacadas mujeres del movimiento— parecieron cerrar filas en torno al proyecto del senador, enviando un mensaje de unidad dentro de Morena.

Un discurso de fuerza y continuidad

Con un tono cercano y contundente, Gino Segura arrancó su mensaje diciendo: “Aquí está el mejor movimiento del mundo, un movimiento vivo y vibrante. Ustedes son el corazón, el pueblo de Quintana Roo.” La frase desató una ovación que marcó el tono del encuentro: energía, identidad y rumbo político.

El senador enfatizó que su labor legislativa ha estado orientada a consolidar el “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, apostando por un modelo de justicia social y prosperidad compartida. “Por el bien de todas y todos, primero los pobres”, afirmó.

Reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, a quienes calificó como ejemplos de gobiernos sensibles y transformadores. “Tenemos mucha Presidenta y mucha Gobernadora. Con ellas, México y Quintana Roo tienen rumbo, certeza y justicia social”, sostuvo.

Resultados y presencia en territorio

En su primer año como senador, Gino Segura presentó 22 iniciativas y 8 puntos de acuerdo centrados en seguridad, medio ambiente, turismo, juventud e igualdad. Destacó especialmente su propuesta para modificar la fórmula de distribución de recursos federales, con el objetivo de que Quintana Roo reciba un presupuesto justo y proporcional a su aportación económica al país.

Resaltó además el trabajo de las Casas de Transformación, espacios donde se han brindado más de 4,000 atenciones ciudadanas en temas de salud, bienestar y educación. “Ser de Morena es ser 100% territorio. Nuestro movimiento se construye con el pueblo, escuchando y resolviendo juntos”, dijo.

El legislador recordó también su participación en la defensa del arrecife de Villa Blanca en Cozumel, respaldada por más de 12 mil firmas ciudadanas. “Decimos sí al desarrollo, pero nunca a costa del medio ambiente. En Quintana Roo, el pueblo decide”, enfatizó.

Unidad, liderazgo y rumbo claro

En el cierre de su mensaje, Gino Segura llamó a la cohesión del movimiento: “La unidad es la fuerza para transformar. Mi compromiso es claro: defender la transformación, trabajar con honestidad y estar siempre cerca de la gente.”

El acto fue interpretado como un mensaje político de alto calibre. La presencia de liderazgos locales, figuras legislativas y representantes municipales —algunos considerados posibles contendientes por la gubernatura— reflejó una lectura común: el senador consolida apoyos y se posiciona como uno de los principales referentes de la nueva generación política de Quintana Roo.

En un momento emotivo, Gino dedicó palabras a su familia, especialmente a su hijo en camino: “Eugenio, te prometo dar lo mejor de mí todos los días para que siempre te sientas orgulloso de tu padre.”

Entre aplausos, porras y música, el Domo del Toro Valenzuela vibró con un mensaje que trascendió la rendición de cuentas. Con más de dos mil asistentes, el senador Eugenio “Gino” Segura demostró que su proyecto político tiene estructura, respaldo y una clara dirección: el futuro de Quintana Roo.