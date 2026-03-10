El Caribe Mexicano continúa ampliando su conectividad internacional con la inauguración de una nueva ruta aérea directa que enlaza a Montreal, Canadá, con la isla de Cozumel, uno de los destinos más emblemáticos de Quintana Roo y reconocido a nivel mundial por su riqueza natural y su oferta turística.

La nueva conexión sin escalas fue puesta en marcha por la aerolínea vacacional Sunwing Vacations, junto con su marca hermana Vacances WestJet Québec, estableciendo un puente directo entre el Aeropuerto Internacional Montréal–Trudeau y el destino caribeño. El primer vuelo de esta ruta despegó el pasado 6 de marzo, marcando una nueva alternativa de conectividad para viajeros provenientes de la provincia canadiense de Quebec.

Autoridades estatales destacaron que este enlace aéreo representa una oportunidad estratégica para fortalecer el flujo turístico entre Canadá y Quintana Roo, acercando aún más al mercado canadiense con Cozumel, considerado una de las joyas del Caribe Mexicano y uno de los destinos de buceo más prestigiosos del planeta.

La ruta también facilitará la llegada de visitantes internacionales interesados en la amplia oferta de la isla, que combina playas, arrecifes coralinos, hoteles de primer nivel y actividades acuáticas que han consolidado a Cozumel como uno de los lugares preferidos para el turismo de naturaleza y aventura.

Además del turismo vacacional, la nueva conexión aérea permitirá una movilidad más ágil para personal vinculado a la industria turística, particularmente trabajadores de hoteles y centros de buceo que realizan estancias temporales o rotaciones laborales en la isla.

Autoridades del sector turístico señalaron que el fortalecimiento de la conectividad aérea es resultado del trabajo permanente de promoción turística y coordinación con aerolíneas, operadores y socios comerciales internacionales, estrategia que busca consolidar al Caribe Mexicano como uno de los destinos más competitivos del mundo.

Las cifras del sector reflejan el dinamismo del destino: durante 2025 más de 646 mil pasajeros viajaron a Cozumel, mientras que el Caribe Mexicano recibió a más de 31.6 millones de visitantes, confirmando la creciente demanda internacional por los destinos de Quintana Roo.

Con esta nueva ruta directa desde Montreal, Cozumel refuerza su posicionamiento en el mercado canadiense y consolida su papel como uno de los principales puntos de entrada al Caribe Mexicano, en un momento clave para la expansión del turismo internacional hacia la región.