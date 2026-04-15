El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, salió al paso de la polémica generada tras la visita de Rafael Marín Mollinedo en Chetumal, rechazando cualquier lectura política del encuentro y denunciando lo que calificó como interpretaciones “malintencionadas”.

En un posicionamiento público, Villanueva fue directo: la reunión con Marín no tuvo ningún trasfondo político, sino que se trató de un acto estrictamente personal. “Recibí a un amigo de muchos años”, sostuvo, al tiempo que subrayó su condición actual: un hombre cercano a los 78 años, con casi 25 años privado de la libertad.

El trasfondo: política que se filtra por la puerta trasera

La fotografía entre ambos personajes encendió especulaciones en redes sociales y algunos medios, en un contexto donde cualquier movimiento de figuras con peso político en Quintana Roo se lee como reacomodo rumbo al futuro.

Villanueva, sin rodeos, cuestionó esa narrativa. Señaló que no existe impedimento legal para recibir visitas o sostener reuniones, y advirtió que pretender limitar ese derecho revela más una intención de control que un verdadero interés jurídico.

Derechos suspendidos… pero no la voz

El exmandatario precisó que desde 2010 tiene suspendidos sus derechos políticos —votar y ser votado—, pero dejó claro que su derecho a la libre expresión sigue intacto.

No es un detalle menor. En su mensaje, recordó que incluso durante su reclusión en distintos penales del país ha concedido entrevistas, recibido a actores políticos de diversos niveles y mantenido comunicación con la ciudadanía.

La línea es clara: no puede hacer política formal, pero tampoco está obligado a desaparecer del debate público.

Un discurso que incomoda

Villanueva fue más allá y lanzó una advertencia directa: si se pretende utilizar su contacto con el exterior como argumento para endurecer sus condiciones legales o revertir su prisión domiciliaria, se estaría frente a “una injusticia más”.

El señalamiento apunta a un tema delicado: el uso discrecional de medidas legales para limitar la visibilidad de actores incómodos.

La narrativa de inocencia que insiste

En su posicionamiento, también reactivó uno de los ejes que ha sostenido durante años: su inocencia. Recordó que en 2019 el Congreso de Quintana Roo lo declaró inocente tras revisar su caso, lo que, a su juicio, contrasta con el hecho de que otros involucrados ya se encuentran en libertad.

Ese contraste no es casual. Es parte de un discurso que busca evidenciar inconsistencias en el sistema de justicia y mantener vigente su causa ante la opinión pública.

Más que una visita, un mensaje político

Aunque Villanueva insiste en que el encuentro fue personal, el impacto trasciende lo privado. La aparición conjunta con Marín ocurre en un momento donde los movimientos políticos en el sureste comienzan a tomar forma.

En política, las coincidencias rara vez son casualidad. Y en Quintana Roo, cualquier gesto —por mínimo que parezca— se convierte en señal.

La pregunta de fondo no es si fue una visita de cortesía, sino por qué generó tanto ruido. Y la respuesta es evidente: porque el nombre de Villanueva, incluso en su condición actual, sigue pesando en el tablero político del estado.