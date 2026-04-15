La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, se integró a la estrategia estatal y federal para transformar espacios públicos y detonar el deporte comunitario, con miras al Mundial FIFA 2026, en una acción que apuesta por el bienestar social y la reconstrucción del tejido comunitario.

Desde Chetumal, en un acto encabezado por la gobernadora Mara Lezama, se firmó el convenio marco de Coordinación para la Intervención y Modernización de Infraestructura Deportiva Comunitaria, como parte del denominado “Proyecto Mundial Social”, que busca aprovechar la vitrina internacional del futbol para generar beneficios permanentes en las comunidades.

Cancún apuesta por el deporte como herramienta social

En el caso de Benito Juárez, Ana Paty Peralta destacó acciones concretas que impactarán directamente a la población: la construcción de tres nuevas canchas de futbol en las supermanzanas 29, 200 y 228, así como la rehabilitación de cinco multicanchas.

Estas obras están dirigidas principalmente a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de generar espacios seguros, fomentar hábitos saludables y ofrecer alternativas reales frente a entornos de riesgo.

Inversión histórica y visión integral

El programa contempla la construcción de 26 nuevas canchas en todo el estado —23 de futbol 5, dos de futbol 7 y una de futbol 11— además de la rehabilitación de 20 espacios deportivos, con una inversión superior a los 63 millones de pesos por parte del Gobierno de México.

El proyecto será ejecutado por la SEDATU, en coordinación con instancias como la CONADE y la Secretaría de Turismo, lo que refleja una estrategia integral que no solo impulsa el deporte, sino también el desarrollo urbano y la proyección turística de Quintana Roo.

Unidad institucional para cerrar brechas

La gobernadora Mara Lezama subrayó que la suma de los 11 municipios, incluido Benito Juárez, responde a un objetivo central: reducir desigualdades y alejar a las juventudes de la violencia mediante actividades positivas.

En ese contexto, la participación activa de Ana Paty Peralta posiciona a Cancún como un eje clave en esta estrategia, donde el deporte se convierte en herramienta de inclusión, prevención del delito y desarrollo social.

Más allá del Mundial: legado para la comunidad

Lejos de tratarse de obras temporales, este programa busca dejar infraestructura funcional y de largo plazo en las colonias, consolidando espacios que promuevan la convivencia, la participación ciudadana y el sentido de comunidad.

Con esta apuesta, Benito Juárez no solo se prepara para el escaparate global del Mundial 2026, sino que construye un legado social que impactará de manera directa en la calidad de vida de sus habitantes.