Cancún, Quintana Roo.— En el marco del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, presentaron la aplicación “Maya: Mujeres Acompañadas y Atendidas”, una nueva herramienta digital orientada a proteger, acompañar y fortalecer a las mujeres en Quintana Roo.

El lanzamiento de esta plataforma representa un avance relevante en la política pública de atención a la violencia de género en la entidad, al incorporar mecanismos tecnológicos que permiten una respuesta más cercana, ágil y efectiva para las mujeres que requieren respaldo institucional.

Durante la presentación, Mara Lezama destacó que uno de los principales alcances de esta aplicación es su interoperabilidad con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), lo que permitirá mejorar la coordinación entre dependencias y fortalecer la atención integral a quienes enfrenten alguna situación de violencia.

La mandataria estatal subrayó que “Maya” no solo es una herramienta tecnológica, sino parte de una estrategia más amplia enfocada en la prevención, el acompañamiento y la generación de oportunidades para las mujeres. Señaló que en Quintana Roo se impulsa una visión de gobierno humanista con corazón feminista, en la que la igualdad se construye a partir de escuchar, creer y acompañar.

Por su parte, Citlalli Hernández afirmó que la transformación del país también pasa por consolidar la igualdad sustantiva con acciones concretas y herramientas útiles para la vida diaria de las mujeres. Sostuvo que durante muchos años distintas formas de violencia permanecieron normalizadas o invisibilizadas, pero hoy existen instituciones y mecanismos que permiten nombrarlas, enfrentarlas y combatirlas con mayor eficacia.

La funcionaria federal reconoció el esfuerzo realizado en Quintana Roo para enlazar esta aplicación con BANAVIM y con el Expediente Único de Mujeres en Situación de Violencia, lo que permitirá una actuación institucional más coordinada y una atención más eficaz en beneficio de las usuarias.

Con este lanzamiento, el gobierno estatal y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México fortalecen la red de respaldo institucional para que ninguna mujer enfrente sola contextos de violencia o vulnerabilidad. La apuesta, señalaron, es avanzar hacia una atención más moderna, sensible y articulada, donde la tecnología se convierta en un puente de protección y acompañamiento.

La aplicación “Maya” ya se encuentra disponible para su descarga en Play Store y App Store, además del sitio maya.qroo.gob.mx, con lo que se amplía el acceso a este mecanismo de apoyo para mujeres en todo el estado.

El mensaje de fondo fue claro: en Quintana Roo, la política pública para las mujeres busca dejar de ser discursiva para convertirse en una acción concreta, visible y útil. Con “Maya”, el estado da un paso más hacia una atención más cercana, coordinada y con perspectiva de género.

La jornada concluyó con una consigna compartida por ambas funcionarias: este es tiempo de mujeres.