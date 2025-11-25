Cancún, Quintana Roo.— Con la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa y autoridades de los tres niveles de gobierno, fue instalado el Comité Estatal de Seguridad para el Mundial de Fútbol 2026, órgano que operará en sesión permanente con el objetivo de coordinar acciones de logística, movilidad y vigilancia antes y durante el evento deportivo más importante del planeta.

La mandataria destacó que Quintana Roo fue elegido como campamento y sede de hospedaje para selecciones participantes, lo que refleja la confianza internacional en la infraestructura, capacidad y seguridad del estado. Subrayó que la instalación de este comité no solo responde a un compromiso con la organización del Mundial, sino con el bienestar y la tranquilidad de las familias quintanarroenses.

“El Mundial es una oportunidad histórica para mostrar lo mejor de Quintana Roo al mundo, pero también una enorme responsabilidad: garantizar la seguridad, la movilidad y la hospitalidad de nuestra gente y de millones de visitantes”, afirmó Mara Lezama durante la ceremonia realizada en Cancún.

El Comité Estatal de Seguridad estará conformado por representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y autoridades municipales, quienes trabajarán de manera coordinada bajo el “Plan Kukulcán”, una estrategia basada en inteligencia, prevención, rutas seguras y vigilancia tecnológica.

La gobernadora enfatizó que las acciones incluirán vigilancia en aeropuertos, carreteras, zonas hoteleras, centros de hospedaje y espacios turísticos, así como protocolos especiales para el flujo de visitantes y delegaciones internacionales.

“El Mundial 2026 representa una gran vitrina para México y para Quintana Roo. Por eso trabajamos en equipo para garantizar una experiencia segura, ordenada y memorable para todos los visitantes”, señaló.

La instalación del comité refuerza la visión del gobierno de Mara Lezama de promover una política de seguridad integral, preventiva y con perspectiva social, que consolide a Quintana Roo como un destino confiable, moderno y de talla mundial.