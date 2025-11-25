Playa del Carmen, Quintana Roo.— La presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, afirmó que su administración impulsa una transformación urbana sin precedentes, con 43 obras públicas entregadas o en proceso durante 2025, lo que equivale —dijo— a construir una nueva obra cada ocho días y medio.

En conferencia de prensa, la alcaldesa destacó que este ritmo de infraestructura “no tiene precedente en nuestra ciudad” y responde a una planeación ordenada enfocada en movilidad, espacios comunitarios y servicios esenciales.

“Estamos haciendo historia en Playa del Carmen con inversión pública que se ve, se toca y se vive en cada colonia. Este gobierno tiene rumbo, resultados y compromiso”, expresó Mercado.

Entre los proyectos emblemáticos destacó el nuevo Arco de Acceso de Playa del Carmen, la conexión directa entre Villas del Sol y el Centro a través de la prolongación de la Avenida Constituyentes, la recuperación integral del Parque Leona Vicario, la nueva Plaza Cívica de Puerto Aventuras con parque de agua infantil, la rehabilitación del Segundo Parque de Villas del Sol y el paradero de la Ruta Universitaria que beneficia a más de 20 mil estudiantes.

Estefanía Mercado subrayó que su gobierno también ha invertido en pavimentación de avenidas estratégicas, rehabilitación de centros de salud, espacios deportivos, infraestructura social y mantenimiento de pozos de absorción, banquetas y pasos peatonales.

“Cada obra representa dignidad, oportunidades y calidad de vida. Lo que hoy hacemos es construir el futuro de Playa del Carmen con planeación y sensibilidad social”, señaló la edil.

La presidenta municipal adelantó que 14 obras más se encuentran en ejecución, entre ellas la repavimentación total de la Avenida 10 Norte, la rehabilitación del Poliforum, los centros de salud del Colosio y de 28 de Julio, el arreglo del socavón de la calle Albatros y la modernización de calles en Villamar 2.

Por su parte, la secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, Dorys Aké, detalló que las 43 obras abarcan rehabilitaciones viales, parques, espacios públicos, pozos de absorción, guarniciones, banquetas y mejoras urbanas en múltiples colonias.

Entre las más relevantes se encuentran las realizadas en las avenidas Constituyentes, Mayapán, 115 y 15 Sur; el Arco Vial; parques como Leona Vicario, Grullas, Rayadores y el de la Avenida 90; el mercado de la Avenida 10, el Velatorio Municipal, el Santuario de Mascotas CEBIAM, el Comedor Comunitario El Petén y el Domo de la Plaza Cívica de Seguridad Ciudadana.

Para 2026, anunció que vendrán nuevas obras estratégicas, entre ellas el Arco de Acceso Playa del Carmen–Tulum, el Mirador del Mar, el parque “Aquí inicia la Quinta Avenida”, la red de agua potable en Cristo Rey, la reubicación de dependencias al Nuevo Palacio Municipal y la renovación de parques y vialidades en diversas colonias.

“Vamos a seguir construyendo una ciudad moderna, funcional y humana. Las obras no son solo infraestructura: son bienestar para nuestra gente”, afirmó Dorys Aké.

Con esta inversión histórica, el municipio de Solidaridad consolida un modelo de gobierno basado en la eficiencia, la transparencia y la cercanía con la ciudadanía, proyectando a Playa del Carmen como una ciudad con desarrollo ordenado y sostenible.