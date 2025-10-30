La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la presentación de los nuevos laboratorios de alta tecnología de la Universidad Politécnica de Bacalar, un proyecto que fortalece la formación profesional de las y los jóvenes quintanarroenses con espacios equipados para el aprendizaje práctico y la innovación.

Educación de vanguardia para el desarrollo

Los nuevos laboratorios están diseñados para ofrecer experiencias académicas con tecnología de última generación, incluyendo sistemas de realidad virtual, software especializado y herramientas aplicadas a la industria turística, audiovisual y tecnológica.

Durante el evento, Mara Lezama destacó que la educación es el camino más sólido para transformar vidas y generar prosperidad compartida:

“La educación es la base del futuro de nuestra juventud. Con estos espacios buscamos que las y los estudiantes desarrollen habilidades reales que los preparen para el mundo laboral y que contribuyan al crecimiento de Quintana Roo”.

Compromiso con la formación profesional

La mandataria subrayó que el fortalecimiento de la educación tecnológica forma parte de su estrategia de gobierno para impulsar el desarrollo del sur del estado, especialmente en municipios como Bacalar, donde el talento joven necesita herramientas para crecer y competir.

Además, la Universidad Politécnica de Bacalar integrará estos espacios a sus programas académicos, promoviendo la vinculación con empresas tecnológicas y del sector turístico, así como la creación de proyectos de investigación aplicada.

Impacto y visión de futuro

Con la inauguración de los laboratorios, el gobierno estatal busca:

Elevar la competitividad de los egresados mediante el uso de tecnología avanzada.

Establecer alianzas con el sector privado para prácticas profesionales y empleabilidad.

Fomentar una educación que combine la teoría con la experiencia real.

Quintana Roo, ejemplo nacional en innovación educativa

Mara Lezama reafirmó que su administración continuará apostando por una educación pública moderna, equitativa y tecnológica, que permita a Quintana Roo consolidarse como un estado líder en innovación, no solo en el turismo, sino también en el desarrollo académico y científico.

Con acciones como esta, Bacalar se convierte en símbolo del avance educativo en el sur del estado, demostrando que el conocimiento y la tecnología son pilares fundamentales del futuro que impulsa el gobierno de Quintana Roo.