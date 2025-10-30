En un acto que refleja el compromiso social de su administración, la presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó la entrega de 98 auxiliares auditivos gratuitos a personas con discapacidad auditiva, como parte del programa impulsado por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en coordinación con el Sistema DIF.

Un gobierno con rostro humano e incluyente

Acompañada por el presidente honorario del DIF, Eduardo Asencio; el secretario de Salud Municipal, José Uribe; y el director de Asistencia Social del DIF, Jesús Góngora, la alcaldesa recorrió las instalaciones del DIF Playa del Carmen para saludar a las y los beneficiarios de este programa que busca mejorar la calidad de vida y la inclusión social de personas con pérdida auditiva.

Durante su mensaje, Estefanía Mercado expresó su agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, por el respaldo y coordinación institucional que hicieron posible esta entrega en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Cozumel y Solidaridad.

“Hoy celebramos la esperanza que renace en cada sonrisa de un niño, joven o adulto; en cada palabra que podrá volver a oírse gracias a estos auxiliares auditivos”, señaló la alcaldesa.

Salud y bienestar al alcance de todos

El Dr. Eduardo Acosta, responsable de las valoraciones médicas, explicó a los asistentes el proceso técnico de adaptación de los aparatos y destacó que cada caso fue atendido con precisión y sensibilidad para garantizar la efectividad del dispositivo.

Los beneficiarios recibieron orientación sobre el uso y mantenimiento de los auxiliares, así como seguimiento médico para asegurar su correcto funcionamiento.

Coordinación y resultados

La jornada fue resultado de un trabajo conjunto entre el DIF Solidaridad y la Beneficencia Pública, que refuerza la política de inclusión social que caracteriza al gobierno municipal de Estefanía Mercado.

La presidenta destacó que estas acciones son muestra del nuevo modelo de atención social que impulsa su administración: un gobierno que escucha, gestiona y acompaña a las familias solidarenses.

Playa del Carmen, ejemplo de inclusión

Con programas de salud, educación y apoyo social, la administración de Estefanía Mercado consolida una agenda pública enfocada en la igualdad de oportunidades y la justicia social.

“En Playa del Carmen trabajamos todos los días por un municipio más justo, solidario y con esperanza para todas y todos”, afirmó la alcaldesa, quien reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo programas que garanticen el bienestar de los sectores más vulnerables.

El evento reafirmó que en Playa del Carmen se construye una política social de resultados, con una visión humanista e incluyente que coloca al ciudadano en el centro de las acciones de gobierno.