En un mensaje claro de orden, legalidad y confianza para el desarrollo de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama destacó que la certeza jurídica se ha convertido en un eje fundamental para proteger el patrimonio de las familias y consolidar la inversión en el estado.

Durante la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de AMPI Cancún 2026, la mandataria subrayó que el crecimiento inmobiliario en la entidad avanza con responsabilidad, bajo una visión centrada en el bienestar colectivo y el desarrollo ordenado.

Uno de los avances más relevantes, señaló, es la modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el cual actualmente opera con un alto nivel de eficiencia en sus trámites digitalizados, con la meta de alcanzar la totalidad en el corto plazo.

A esto se suma la implementación del Sistema Inmobiliario de Quintana Roo (SIQROO), una plataforma que agiliza procesos, reduce la discrecionalidad y fortalece la transparencia en el sector, marcando un cambio estructural frente a prácticas del pasado asociadas a corrupción y despojo de propiedades.

La gobernadora enfatizó que estas acciones no solo brindan seguridad a quienes buscan adquirir una vivienda, sino que también generan confianza para inversionistas, consolidando a Cancún como uno de los motores económicos más importantes del país.

Además, destacó que el fortalecimiento del sector inmobiliario impacta directamente en la calidad de vida de las familias, al garantizar operaciones más seguras, profesionales y transparentes en un estado que cuenta con miles de agentes inmobiliarios registrados y certificados.

En este contexto, el relevo en la dirigencia de AMPI Cancún fue presentado como una oportunidad para seguir impulsando un gremio más sólido, ético y comprometido con el crecimiento sostenible de Quintana Roo.

El mensaje es contundente: en Quintana Roo, el desarrollo no solo se mide en crecimiento económico, sino en la certeza jurídica que protege el patrimonio de la gente y construye confianza a largo plazo.