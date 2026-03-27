En una apuesta clara por la educación, la innovación y el desarrollo de las nuevas generaciones, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, firmó un convenio de colaboración con la organización Robótica México para acercar cursos especializados a niñas, niños y jóvenes del municipio.

El acuerdo permitirá impartir talleres de robótica con LEGO en la ludoteca de la Biblioteca Pública “Dr. Enrique Barocio Barrios”, un espacio que además ha sido renovado para fortalecer el aprendizaje y la convivencia educativa.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que este tipo de iniciativas no solo fomentan la creatividad y el talento, sino que también abren oportunidades reales para que las juventudes se desarrollen en áreas clave como la tecnología, la programación y la innovación.

“Lo que estamos construyendo es una mejor sociedad de la mano de nuestras niñas, niños y adolescentes, impulsando su talento y dándoles herramientas para su futuro”, expresó.

Uno de los puntos más relevantes del programa es su enfoque social: gracias al convenio, dos estudiantes de cada grupo de cinco podrán acceder a un descuento de hasta el 90 por ciento en el costo del curso, facilitando el acceso a este tipo de formación especializada.

Los cursos tendrán una duración de 30 horas distribuidas en 15 semanas, donde los participantes aprenderán no solo a construir robots, sino también conceptos de programación, electrónica e inteligencia artificial, habilidades cada vez más demandadas a nivel global.

Por su parte, autoridades municipales destacaron que los talleres estarán a cargo de instructores con amplia experiencia, garantizando una formación de calidad en un entorno accesible y seguro.

Además, representantes de Robótica México subrayaron que Quintana Roo ya destaca a nivel internacional por el talento de sus jóvenes en este campo, con estudiantes que han participado en competencias en países como China y Estados Unidos, lo que posiciona a Cancún como semillero de innovación tecnológica.

Como parte de la jornada, la presidenta municipal convivió con los alumnos y sus familias, conociendo de primera mano algunos de los proyectos desarrollados por los participantes, quienes ya se preparan para representar al estado en eventos internacionales.

Este programa no solo impulsa habilidades técnicas, sino que también fortalece valores, disciplina y trabajo en equipo, consolidando a la educación como una herramienta clave para transformar el futuro de Cancún.