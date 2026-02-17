Bacalar, Quintana Roo.— En sesión solemne de Cabildo, el municipio de Bacalar conmemoró su 15 aniversario de creación, destacando avances en identidad, infraestructura y desarrollo sostenible que lo consolidan como uno de los polos estratégicos del sur del estado.

La gobernadora Mara Lezama encabezó la ceremonia junto al presidente municipal José Alfredo Contreras Méndez y representantes de los tres poderes, subrayando que en año y medio de administración estatal se ha impulsado una política de bienestar orientada a reducir brechas sociales y fortalecer el crecimiento con justicia social.

Durante su mensaje, la mandataria recordó que Bacalar, creado en 2011, ha sabido preservar su esencia histórica y cultural, al tiempo que fortalece su vocación turística con la Laguna de los Siete Colores como emblema internacional. Señaló que el desarrollo no puede estar desligado de la protección ambiental ni de la prosperidad compartida.

“Celebrar 15 años es reconocer lo que se ha logrado, pero también asumir el compromiso de seguir trabajando para que el bienestar llegue a todas las comunidades”, expresó.

Por su parte, el alcalde José Alfredo Contreras Méndez agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó que la coordinación institucional ha permitido consolidar proyectos de infraestructura, programas sociales y acciones para fortalecer la economía local.

El acto protocolario no solo conmemoró una fecha histórica; también proyectó una ruta política centrada en la cohesión social, la diversificación productiva y la preservación del patrimonio natural e histórico, como el Fuerte de San Felipe, símbolo de identidad bacalarense.

A 15 años de su constitución, Bacalar reafirma su carácter joven pero estratégico dentro de Quintana Roo, con una visión de crecimiento sostenible que busca equilibrar turismo, cultura, desarrollo económico y bienestar comunitario.