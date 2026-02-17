Cancún, Q. Roo.— En una acción firme contra los delitos ambientales, la presidenta municipal Ana Paty Peralta encabezó la clausura inmediata de un basurero clandestino localizado a un costado del Aeropuerto Internacional de Cancún, reiterando que en el municipio prevalece una política de cero tolerancia y cero impunidad contra quienes dañen el entorno y pongan en riesgo la salud pública.

Durante el operativo, realizado en coordinación con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), la Dirección General de Ecología y las Unidades Verdes de SIRESOL, se detectaron decenas de toneladas de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Entre los desechos encontrados había orgánicos en descomposición, plásticos, cartón, metales y medicamentos caducos, lo que representaba un foco de contaminación directa al suelo y un riesgo potencial para los mantos freáticos de la zona, además de un problema sanitario de alto impacto.

“Aquí hay cero tolerancia contra los tiraderos clandestinos. Seguimos clausurando, investigando y sancionando”, subrayó la alcaldesa, quien enfatizó que no habrá espacio para quienes lucren o actúen con irresponsabilidad a costa del ecosistema.

El caso fue turnado a la SEMA y a las instancias competentes para el deslinde de responsabilidades. Las sanciones pueden incluir multas económicas significativas e incluso consecuencias penales, de confirmarse la comisión de un delito ambiental. El titular de la SEMA, Óscar Alberto Rébora Aguilera, advirtió que, si se acredita la participación de alguna empresa privada, deberá responder conforme a la normatividad vigente en materia de gestión integral de residuos.

La clausura forma parte de una estrategia permanente de saneamiento y ordenamiento ambiental que el Ayuntamiento mantiene en toda la ciudad, mediante operativos de supervisión en puntos críticos, atención a reportes ciudadanos, retiro diario de residuos en colonias y Supermanzanas, así como la erradicación sistemática de tiraderos clandestinos.

En el operativo participaron también el procurador de Protección al Ambiente, Alonso Fernández Lemmen Meyer; el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández; el director general de Ecología, Fernando Haro Salinas; y el titular de SIRESOL, Frantz Ancira Martínez.

Finalmente, la presidenta municipal llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con la disposición ilegal de residuos al número 998 778 4500, reforzando la corresponsabilidad social en la protección del medio ambiente y la construcción de un Cancún más limpio y sostenible.