Cozumel, Quintana Roo.– El Caribe Mexicano vuelve a colocarse en la cima del turismo internacional. Isla Pasión, ubicada frente a la costa de Cozumel, fue reconocida como la mejor playa del mundo en 2026 dentro del ranking Travellers’ Choice, consolidando a Quintana Roo como referente global en el segmento de sol y playa.

La gobernadora Mara Lezama destacó que este reconocimiento es resultado del trabajo coordinado entre autoridades, sector turístico y comunidades locales, bajo una estrategia que prioriza calidad en el servicio, sustentabilidad ambiental y promoción internacional efectiva.

A tan solo 10 minutos en lancha desde Cozumel, Isla Pasión se distingue por su entorno natural prácticamente virgen, arena blanca y aguas turquesa de baja profundidad, ideales para el descanso y la convivencia familiar. Su biodiversidad incluye rayas, flamencos y diversas aves marinas que convierten cada visita en una experiencia integral de contacto con la naturaleza.

El destino ofrece actividades recreativas como kayak y paddle board, además de experiencias gastronómicas con identidad caribeña. La combinación de paisaje, servicios de alto nivel y hospitalidad ha sido determinante para posicionarla en lo más alto del turismo mundial.

Con este reconocimiento, Quintana Roo refuerza su liderazgo como potencia turística internacional, consolidando al Caribe Mexicano como sinónimo de excelencia, belleza natural y competitividad global.