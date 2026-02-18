Playa del Carmen, Quintana Roo.— La nostalgia se convirtió en euforia colectiva. Más de 35 mil personas abarrotaron la Plaza 28 de Julio para presenciar el espectáculo del 90’s Pop Tour, que cerró con broche de oro el Carnaval de Playa del Carmen 2026 y confirmó a la ciudad como una de las plazas más sólidas para eventos masivos en el sureste del país.

Con una producción de alto impacto, 14 bailarines en escena, coreografías perfectamente sincronizadas, nuevas versiones y remixes de los grandes éxitos noventeros, el concierto transformó el corazón del municipio en un auténtico antro al aire libre. Luces, pantallas monumentales y un despliegue técnico de primer nivel marcaron una noche que quedará en la memoria colectiva.

Previo al espectáculo, integrantes de Kabah, Magneto y Mercurio compartieron detalles sobre el formato especial “El Antro”, una versión del tour que solo se había presentado en Ciudad de México y Guadalajara. Playa del Carmen se convirtió así en la única ciudad fuera de esas metrópolis en recibir esta producción exclusiva.

Sergio O’Farrill y María José, de Kabah; Elías Cervantes y Abel Bosmenier, de Magneto; así como Alex Sirvent, de Mercurio, destacaron la magnitud del evento y la energía del público quintanarroense, que cantó cada tema de principio a fin.

Los artistas agradecieron la invitación del Ayuntamiento encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, resaltando la hospitalidad del municipio y su consolidación como sede de espectáculos de talla nacional.

El cierre del Carnaval 2026 fue más que un concierto: fue una demostración de convocatoria, organización y proyección cultural. Playa del Carmen vibró al ritmo de los noventa y reafirmó su posición como epicentro artístico del Caribe Mexicano.