Playa del Carmen, Quintana Roo.– El Inter Playa del Carmen dio hoy un paso decisivo hacia su transformación institucional con el anuncio oficial de una nueva directiva y un proyecto deportivo que apuesta por el profesionalismo, la renovación y el fortalecimiento del vínculo social con la comunidad playense.

La presidenta municipal, Estefanía Mercado, encabezó la presentación en la Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid, donde reveló la llegada de Patricia Fajardo como nueva presidenta del club y del experimentado José Luis Trejo como director técnico del equipo de la Liga Premier, Serie A.

Un club que se moderniza

Mercado destacó que esta etapa representa “un compromiso profundo con nuestra comunidad y con el talento de nuestra gente”, subrayando que Playa del Carmen necesita un equipo que no solo compita, sino que inspire y forme identidad.

Agradeció también al presidente saliente, Rodrigo Córdova, por su orden y dedicación para fortalecer la estructura que hoy permite este nuevo comienzo.

Patricia Fajardo, liderazgo con trayectoria

Con más de 25 años de experiencia en el ámbito deportivo, Fajardo ha colaborado en instituciones históricas como el Atlante y se ha consolidado como pieza clave dentro del Instituto del Deporte.

“Su liderazgo, disciplina y visión organizacional la convierten en la persona ideal para llevar al Inter Playa a otro nivel”, afirmó Mercado.

Fajardo explicó que su proyecto se sostiene en cuatro pilares fundamentales:

Profesionalización constante: establecer estándares de alto rendimiento en todas las áreas.

Identidad playense: fortalecer la relación emocional, histórica y cultural entre la afición y el club.

Cantera y territorio: salir a buscar talento en colonias, canchas populares y escuelas de todo el municipio.

Impacto social: convertir al club en un actor que transforme entornos, fomente valores y acompañe a niñas, niños y jóvenes.

José Luis Trejo, experiencia de élite

El nuevo director técnico llega con una de las trayectorias más sólidas del fútbol mexicano. Formado en Alemania y con experiencia en las divisiones inferiores del Bayern Múnich, Trejo aportará una visión moderna y metodológica al proyecto.

Su palmarés respalda su llegada:

Campeón de Primera División con Pachuca en el Clausura 2006.

Subcampeón de la Copa Libertadores con Cruz Azul en 2001.

Subcampeón con Real Estelí en el Apertura 2021.

“Vamos a consolidar un club con estructura, con método y con visión; pero también un club que salga a las colonias, a las comunidades y a nuestras escuelas, para buscar nuevos talentos. Porque este no es solo un equipo: es un proyecto social”, afirmó Trejo.

Una nueva identidad para Playa del Carmen

Con estos nombramientos, la administración municipal busca que el Inter Playa no solo compita en la cancha, sino que se convierta en un referente formativo y social.

El objetivo: que Playa del Carmen tenga un club moderno, sólido y profundamente conectado con su gente.

El Inter Playa del Carmen inicia así una etapa que promete transformar el deporte local y fortalecer la identidad de toda una comunidad.