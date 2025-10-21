Poza Rica, Veracruz.— Lo que debía ser un cargo técnico al servicio de la seguridad ciudadana se ha convertido en un escándalo político. Carlos Escudero, joven militante de Morena y actual director de Protección Civil en Poza Rica, enfrenta una ola de críticas y reclamos por su falta de experiencia y preparación para el cargo, tras la tragedia que cobró vidas y dejó severos daños materiales en el municipio.

Con apenas la preparatoria terminada y una carrera trunca en Derecho, Escudero pasó en cuestión de meses de ser coordinador territorial de Morena a encabezar una de las áreas más delicadas del gobierno local. Vecinos y organizaciones civiles acusan que su designación fue producto del “dedazo político” y no del mérito ni la capacidad profesional.

“Fue impuesto por Morena”, denuncian los pobladores, quienes aseguran que durante la reciente emergencia no hubo alertas oportunas ni coordinación efectiva con cuerpos de rescate. “La gente se salvó como pudo”, relatan testimonios que describen un escenario de caos, desinformación y ausencia total de liderazgo.

Según informes locales, mientras el nivel del río subía y las familias intentaban ponerse a salvo, Escudero se limitó a publicar actualizaciones vagas en redes sociales, sin presencia física ni acciones preventivas reales en las zonas de riesgo.

Ciudadanos, damnificados y autoridades auxiliares coinciden en señalar que el joven funcionario no cuenta con conocimientos en gestión de emergencias ni protocolos de protección civil. “Así es como se gobierna con el sello del partido: premiando lealtades, no capacidades”, lamentan.

La indignación crece entre la población que hoy exige una investigación y la destitución inmediata de Carlos Escudero, símbolo —dicen— del compadrazgo y la improvisación que sigue costando vidas en Veracruz.