Cancún, Quintana Roo.— En una apuesta por la modernización administrativa y la transparencia en la gestión del patrimonio urbano, la presidenta municipal Ana Paty Peralta firmó un convenio de colaboración con el Instituto Geográfico y Catastral del Estado (IGECE), dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), para fortalecer la Dirección de Catastro Municipal de Cancún mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas.

El acuerdo, suscrito en el Palacio Municipal, busca consolidar el uso de la Plataforma Estatal de Información Catastral y Registral, con el fin de mejorar la eficiencia en los trámites, la precisión en la información territorial y la gestión del patrimonio de los ciudadanos cancunenses.

En la firma participaron, junto a la alcaldesa, la secretaria de Finanzas y Planeación Martha Parroquín Pérez, el director del IGECE Ricardo López Rivera, el tesorero municipal Alan Herrera Borges y la directora de Catastro Municipal Xyomara Roque León.

Ana Paty Peralta subrayó que este convenio representa un paso clave en la digitalización de los procesos administrativos municipales y en la consolidación de una Cancún moderna, ordenada y con datos confiables. “Con este acuerdo fortalecemos a la Tesorería Municipal y al Catastro, garantizando mayor claridad, eficiencia y alcance en los trámites que realizan las y los ciudadanos respecto a su patrimonio”, puntualizó.

El convenio contempla asesoría técnica especializada, intercambio de información y acceso a sistemas estatales de cartografía y bases de datos. Además, permitirá gestionar información catastral y registral proveniente de instancias federales, tanto en formato físico como digital, generando una red integral de datos georreferenciados.

Asimismo, se establecerá un programa de capacitación de al menos 20 horas para el personal municipal, enfocado en el manejo de bases de datos, imágenes derivadas de vuelos fotogramétricos, la Red Geodésica Estatal Activa y el uso del “Monitor de Valores”, herramienta que permitirá actualizar de manera precisa los valores catastrales.

Con esta acción, el gobierno municipal de Cancún refuerza su compromiso con la modernización institucional, la eficiencia tributaria y la transparencia en el manejo del suelo urbano. La alianza con el IGECE coloca a la ciudad a la vanguardia en materia de gestión catastral, asegurando un servicio público más confiable, ágil y cercano a la ciudadanía.