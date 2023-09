Cancún. - El síndico municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), Miguel Ángel Zenteno, aseguró que el amparo otorgado por juez al Partido de la Revolución Democrática (PRD) no procede, porque el destino final de la basura en la Parcela 196 no es a cielo abierto, sino que se deposita en un Relleno Sanitario.

“Ya nos llegó la notificación, pero desde luego hay temas y hablando en castellano, ellos (PRD) venían atrasados en noticas, ya que hablaban de que se estaba tirando la basura a cielo abierto, cosa que no es así, se está depositando en el relleno sanitario, como marca la norma, por lo que no procede en este sentido”, explicó.

Agregó que con los trabajos que se realizaron en la Parcela 196 se amplió su periodo de vida por unos meses más, por lo que se seguirán depositando los desechos sólidos en ese lugar.

“Si se sigue depositando la basura ahí y va a ser así en los próximos meses; recordemos que con los trabajos que se hicieron cuando se inició con este proceso, se recuperó vida en esta celda. Se hicieron trabajos en el domo y se amplió compactó la basura y se hicieron las coberturas como, Dios manda por lo que se dio varios meses de vida a este relleno sanitario, para avanzar en el tema jurídico y en el nuevo destino final de la basura”, dijo.

Cuestionado sobre si el Ayuntamiento será sancionado, debido a que el amparo era para que se cerrará el Relleno Sanitario, aseguró que éste se refiere a tirar la basura a cielo abierto, lo que no está realizando la Comuna.

“Tirar a cielo abierto implica tirar en una zona donde no hay una preparación específica para esto, la basura se está tirando en el Relleno Sanitario en la cuarta celda, por eso reitero que no procede, ya que primero se tiró en la 1113 y después nos fuimos a la 196 y no procede, y eso es lo que le contestamos al juzgado”, concluyó.