A pesar de que en el reporte oficial del Gobierno de México se contabilizaron 48 muertos, las funerarias en Acapulco han registrado al menos 350 fallecimientos por el paso huracán Otis.

En la zona más afectada se ha contabilizado una cifra muy superior a la que fue reconocida por el Gobierno de Guerrero “Por lo menos debe de haber 350 muertos de quienes sí lograron recoger los cuerpos de sus familiares, de sus seres queridos. Hay mucha gente desaparecida, de manera que esa cifra de los muertos no corresponde con la realidad”, aseguran los afectados.

Huracán Otis provoca afectaciones en escuelas de Acapulco

Conmocionados por las palabras del presidente como si se hubiera tratado de una lluvia donde no pasó nada, en estos momentos Acapulco vive el peor momento de la emergencia, no es mejor lo que se vive porque todavía no hay agua, no hay luz en gran parte de la ciudad y la comida escasea

Sobre la actualidad en Acapulco, se ha documentado personas que por necesidad buscan comida entre basura descompuesta.

De acuerdo con los habitantes de Guerrero luchan ahora contra la basura acumulada en las calles, que aviva la preocupación por la propagación de enfermedades.

El huracán Otis, que azotó Acapulco en las primeras horas del 25 de octubre, fue la tormenta más poderosa registrada en la costa del Pacífico mexicano, lo que provocó muertes y la destrucción de miles de viviendas.

Sus vientos de 266 kilómetros por hora provocaron inundaciones, destruyeron muebles y electrodomésticos que se acumularon fuera de las casas junto con bolsas de residuos en descomposición.

El Gobierno envió a miles de soldados para ayudar a limpiar Acapulco, pero los damnificados afirman que la basura ha invadido algunas zonas tan rápidamente que incluso el tráfico se ha visto obstaculizado.

Cabe señalar que al ser cuestionado sobre la basura esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las autoridades están fumigando la ciudad para prevenir enfermedades y que se encargarían del problema.