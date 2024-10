Samuel Alor de la Cruz, originario de Tabasco y que vivía en puerto aventuras falleció hoy alrededor de las nueve de la mañana en el hospital del IMSS18 de Playa del Carmen en Villamar 1 a causa de las quemaduras que sufrió días atrás en la explosión que hubo en dicho hotel.

El hotel ROSEWOOD no mostró apatía ante el hecho pues a pesar de las condiciones. nunca se acercó ninguno de los directivos o gerentes para saber cuál era la condición en la que se encontraba es más ni una llamada para preguntar si podían ayudar en algo. optaron incluso por ignorar a sus familiares desde el día de lo sucedido dentro de sus instalaciones.

Pero para la familia no solo fue ese el calvario si no que al llegar al IMSS Quintana Roo se enfrentaron a la Falta de de atención por parte del personal médico del ya de por si Famoso hospital de la Muerte IMSS Número 18.

Familiares denunciaron que no recibieron la atención adecuada. El joven falleció sin que le curaran sus quemaduras o le realizaran las curaciones correctas hasta el último día de su existencia no le cambiaron sus vendas, gasas, sábanas, como dejan en evidencia en las siguientes imágenes nunca le dieron los cuidados necesarios. Cuando los familiares exigían que lo atendieran siempre les dieron largas y que "mañana y mañana" y así fueron pasando los días. Hasta que el cuerpo de Samuel no resistió más y dejó de luchar.

DESCANSA EN PAZ SAMUEL, QUIEN LLEGÓ A QUINTANA ROO A GANARSE LA VIDA Y TERMINÓ PERDIENDO LAS VIDA POR UNA EMPRESA QUE LO MANDÓ A REALIZAR TRABAJOS QUE NO TE CORRESPONDIAN POR LOS QUE FUE CONTRATADO ASUMIERON SUS FAMILIARES.

AHORA SUS FAMILIARES EXIGEN JUSTICIA QUE SE APLIQUÉ TODO EL PESO DE LA LEY TANTO EL HOTEL ROSEWOOD MAYAKOBA COMO EL HOSPITAL DE LA MUERTE #IMSS18.