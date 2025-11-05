Ciudad de México.– En un contexto nacional donde la violencia contra las mujeres continúa siendo una alerta constante, la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, sostuvo una reunión estratégica con la secretaria federal de Mujeres, Citlali Hernández, con el propósito de fortalecer los programas de protección, atención y empoderamiento dirigidos a las mujeres del municipio.

Durante el encuentro, se definieron acciones conjuntas para robustecer los mecanismos locales de prevención de la violencia, ampliar las oportunidades de capacitación y emprendimiento, y garantizar una atención integral que permita a las víctimas acceder a justicia y acompañamiento oportuno.

La reunión forma parte de la agenda nacional de igualdad encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y respaldada por la gobernadora Mara Lezama, quienes han instruido reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno para proteger la vida y seguridad de las mujeres en todo el país.

Estefanía Mercado reconoció el liderazgo de Citlali Hernández, a quien calificó como “una mujer que representa la fuerza de una nueva generación comprometida con transformar las estructuras de poder en favor de la justicia y la equidad”.

La edil playense subrayó que su administración no solo impulsa programas sociales, sino que busca consolidar una red de protección institucional contra la violencia, con atención inmediata, acompañamiento psicológico, asesoría legal y refugio seguro para mujeres en situación de riesgo.

Con este encuentro, el gobierno de Playa del Carmen da un paso firme hacia el fortalecimiento de sus políticas públicas con perspectiva de género, reafirmando que la seguridad y la dignidad de las mujeres son una prioridad en la agenda local.