Ciudad de México. — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este martes una reunión privada de poco más de dos horas con Grecia Quiróz, viuda del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien asumirá mañana la presidencia municipal de ese municipio michoacano.

El encuentro tuvo lugar en Palacio Nacional, en un ambiente de absoluta discreción. Fuentes cercanas confirmaron que la conversación se centró en la transición institucional en Uruapan tras el asesinato de Manzo, ocurrido durante las fiestas patronales de la ciudad, un crimen que sacudió al país y puso bajo la lupa la seguridad en Michoacán.

A su salida, Quiróz no ofreció declaraciones a la prensa y abandonó el recinto en un vehículo particular, sin detallar su destino ni los temas abordados con la mandataria.

La reunión ocurre en vísperas de que Quiróz asuma formalmente el cargo como presidenta municipal de Uruapan, en sustitución de su esposo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre. Su designación, respaldada por el Congreso local, busca garantizar la continuidad del proyecto de gobierno encabezado por Manzo y mantener la estabilidad política en uno de los municipios más convulsos del estado.

Fuentes políticas señalan que el Gobierno Federal ofreció apoyo para fortalecer la coordinación en materia de seguridad y garantizar condiciones de gobernabilidad en la región.

El acto protocolario de toma de protesta se prevé para mañana en el Palacio Municipal de Uruapan, con la presencia de autoridades estatales y representantes del Gobierno Federal.