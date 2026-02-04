Washington / La Habana.– El panorama en Cuba dio un giro explosivo luego de que la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitiera una alerta de seguridad urgente para sus ciudadanos, advirtiendo sobre un escenario que mezcla apagones masivos, fallas críticas en los servicios básicos, protestas en aumento y un factor que agrava aún más la crisis: las temperaturas más bajas registradas en décadas.

La isla atraviesa un invierno atípico. En los últimos días, varias provincias han reportado descensos drásticos en el termómetro, obligando a miles de familias a enfrentar el frío sin electricidad, sin calentadores y, en algunos casos, sin acceso a agua potable debido al colapso de los sistemas de bombeo. Las imágenes de comunidades enteras envueltas en oscuridad y afectadas por el clima extremo han detonado un creciente malestar social.

La red eléctrica vive una de sus etapas más inestables. Los cortes —programados y repentinos— afectan la operación de comercios, hospitales y transporte público, y mantienen a la población en un estado de alerta constante. El desabasto de combustible empeora el panorama: largas filas en gasolineras, generadores fuera de servicio y movilidad limitada empujan a la población a un escenario de resistencia diaria.

A esto se suman reportes de manifestaciones con crecientes niveles de frustración por parte de ciudadanos que exigen respuestas ante el colapso energético y la falta de atención gubernamental. La embajada estadounidense también advirtió sobre incidentes en los que ciudadanos de su país enfrentaron restricciones de entrada, añadiendo incertidumbre y riesgo para quienes se encuentran en la isla o pretenden viajar.

La combinación de crisis eléctrica, tensiones sociales, presión económica externa y ahora un frío inusual coloca a Cuba en uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Mientras La Habana asegura estar abierta al diálogo, mantiene su postura firme frente a lo que considera presiones internacionales injustificadas.

La alerta de Washington, sumada al clima extremo, marca un punto de tensión que podría intensificarse si la situación no encuentra un rumbo claro en los próximos días. En Cuba, la sensación de colapso avanza más rápido que las soluciones.