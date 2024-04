Con calidez y entusiasmo, la candidata, Ana Paty Peralta, se reunió con decenas de vecinos de las Supermanazana 233, quienes recibieron con porras y aplausos a la abanderada de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, para dialogar de manera cercana y presentar la visión de un mejor futuro, como parte del proyecto de consolidar la transformación de Cancún, en donde se comprometió iluminar el parque de la colonia.

“El gobierno no puede solos y los ciudadanos no pueden solos, necesitamos trabajar así, en equipo, en unidad, como una sola familia; por eso hoy me llena de orgullo estar rodeada de vecinas y vecinos en este parque”, expresó Ana Paty luego de saludar a cada una de las madres, padres, jóvenes, niñas y niños que se dieron cita en el parque de la colonia.