Kantunilkín.- Con una marcha desde la Unidad Deportiva de la cabecera municipal y hasta el domo del parque Central, Josué Nivardo Mena Villanueva y su planilla, iniciaron una camina acompañado de los líderes del Partido del Trabajo, de Morena y del Verde Ecologista, así como miles de simpatizantes de todo Lázaro Cárdenas, para marcar el arranque de su campaña a la Presidencia de manera formal.

Junto con su esposa Marisol Escalante, Alberto Batun Chulim, familiares y amigos, Nivardo Mena avanzó por la calle 1ro. de Mayo, para luego dar vuelta a la derecha en la avenida Javier Rojo Gómez, hasta llegar a la 5 de Febrero y así acceder al Domo doble frente al Palacio Municipal, donde llevó a cabo su mitin político.

Entre porras y vivas, los miles de asistentes al evento en el domo del Parque Central de Kantunilkín, manifestaron su apoyo al candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia por Quintana Roo”, integrada por el PT, Morena y el Partido Verde, quien les correspondió al decir que no les va a fallar y que van por “el carro completo” a la presidencia de la República con Claudia Sheinbaum, al senado con Gino Segura y Anahí González, así como a la diputación federal con Juan Carrillo Soberanis y a la diputación local con Alberto Batun Chulim.

Conocido como “el señor de los pescados”, Nivardo Mena dijo “hemos hecho un equipo, somos una casa grande, aquí estamos tres cables que le vamos a dar luz al municipio, iniciamos un camino que tiene una la Cuarta Transformación, desde niños me enseñaron a ‘no robar, no mentir y no traicionar’; voten este 2 de junio, voto parejo”.

Recordó que su bandera es la salud, el deporte y la alimentación, no es algo que va a hacer, sino que lo viene haciendo desde hace una década; por eso es que con las gestorías a nivel federal y estatal, habrá programa de alimentación en las comunidades de Lázaro Cárdenas, no escatimará en esfuerzos y en el tiempo para servir a todas y todos los lazarocardenses.

Agradeció al PT por siglarlo, a los de Morena por el respaldo total, que aunque en trincheras diferentes, ahora el cariño es recíproco; y a los del Verde por hacer equipo en esta nueva etapa en Lázaro Cárdenas.

“Tenemos que impulsar a Lázaro Cárdenas, pondré todo mi tiempo, mi empeño, mi capacidad para gestionar dentro en el gobierno federal y estatal, lo que sea necesario para los servicios públicos, para cuidar el medio ambiente con el saneamiento de los tiraderos de basura, entre otras acciones de infraestructura. Los que amamos la cultura, la apoyamos en todo momento, seremos un gobierno sensible, inclusivo y de puertas abiertas, para trabajar a favor de la familia”, concluyó.

Cabe hacer mención, que Nivardo Mena Villanueva, en todo momento fue acompañado por el Comisionado federal del PT en Quintana Roo, Gerardo Rodríguez López; Alberto Pérez Villatoro, dirigente local del PVEM; y los liderazgos de Morena.