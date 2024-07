Tulum.- En territorio, casa por casa, directo, sin intermediarios, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, entregaron apoyo alimentario a familias de las colonias Sac Bé y 2 de Octubre que resultaron afectadas por el huracán “Beryl”.

Desde la casa de Don Feliciano, la gobernadora de Quintana Roo expresó que pasó el huracán categoría 2 y, es cierto, no se tuvo complicación en infraestructura hotelera, se reactivaron los vuelos, los puertos, “pero en lugares como este sí hay vulnerabilidad y por eso estamos yendo a las comunidades, a las colonias, para traer ayuda, con el DIF, con el presidente municipal, porque a algunas personas se les volaron sus láminas”, dijo.

“Quiero decirles que la atención no termina con el huracán. Seguimos visitándolos y trabajando en equipo para atenderlos, escucharlos y ayudar donde sea necesario porque ese es el espíritu del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo: no están solas y no están solos, cuenten con ello”, añadió la Gobernadora.