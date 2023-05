Cancún, Q. Roo.- Decenas de personas asombradas por una narcomanta localizada en una plaza céntrica de la ciudad en Cancún.

Para los transeúntes y turistas al Mercado 28, llamó la atención la amenaza a un sujeto identificado como Alejandro Chacón Mantilla.

Cabe mencionar que está persona es uno de los delincuentes también generadores de violencia en Cancún sobre todo dedicado a los robo con arma de fuego, a empresarios, empresas, negocios, cuentahabiente y bancos.

Uno de los policías que llegaron como primer respondiente fue el comandante Cirilo, interesado en llegar y obtener la narcomanta para resguardarla a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública de Benito Juárez.

El texto obedece a la amenaza a uno de los delincuentes dedicados a los hechos de violencia en Cancún.

Con letras negras y rojo, señalaban al sujeto identificado como el Chacón Mantilla, con el siguiente texto.

ALEJANDRO CHACON MANTILLA PROTEGIDO POR LA POLICIA ESTATAL PARA ROBAR LOS BANCOS Y CAJEROS, AHORA COMO NO TE ALCANZA ESTAS ROBANDO COBRADORES Y MATANDO GENTE INOCENTE…..PROXIMA QUE ME ROBES UN TRABAJADOR ME COBRO CON TU DEPARTAMENTO, TU CASA Y TU CALL CENTER QUE ES DONDE OPERAS PARA AMENAZAR POR LAS REDES…….QUE NO SE TE OLVIDE QUIEN TE DIO PROTECCION PERRO MAL AGRADECIDO VELETA……..LA EMPRESA COBRA Y VAS A CAER……SALUDAME A TU SOBRINO Y A TU FAMILIA QUE IGUAL SE VAN A IR CONTIGO AL HUECO, NI CON TUS PUTOS EXPOLICIAS LA VAS ARMAR.. (SIC)