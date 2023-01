Cancún.- Un supervisor de la Policía Municipal de Cancún se salvó de ser levantado o ejecutado durante la madrugada de este domingo en la Región 95.

Estos hechos ocurrieron aproximadamente a la 1 de la madrugada, cuando el policía fue interceptado por un grupo de hombres armados al parecer del cartel de Sinaloa en el cruce de las avenidas Oaxactún y Andrés Quintana Roo.

Cabe mencionar que el policía viajaba a bordo de su vehículo, de color blanco, mientras que los sicarios iban en un camioneta BMW.

Al ver que el policía no les facilitaba las cosas, abrieron fuego en repetidas ocasiones contra él, logrando herirlo.

Tras esto, se desató una persecución, la cual terminó en la Supermanzana 31 de Cancún, donde ya esperaban varios elementos de la Policía al supervisor que sufrió el ataque.

Sobre la avenida La Costa es donde sus compañeros interceptaron al policía, para después llevarlo a recibir atención médica a un hospital.

Vale mencionar que a dicha Supermanzana ya no llegaron los sujetos que viajaban a bordo de la camioneta e intentaron levantar al supervisor de la Policía Municipal.

Después de esto, se desplegó un intenso operativo por las calles de Cancún, en busca de dar con los hombres armados, pero no lo lograron; una llamada al 911 alertó sobre una camioneta abandonada en la Supermanzana 325, al interior del Residencial Santa Fe, la cual resultó ser la unidad en la que se desplazaban los pistoleros.

Por último, es importante mencionar que el supervisor de la Policía Municipal que se libró de ser levantado fue identificado como Emiliano «N», quien es hermano del hombre que asesinaron el día de ayer en la Supermanzana 66 de Cancún.