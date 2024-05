Puerto Morelos. - Fernanda Alvear, candidata del PRI y del PAN a la Presidencia de Puerto Morelos, afirmó que el gobierno que encabezará devolverá la dignidad a los derechos laborales del trabajador municipal, asegurando que se conservarán los empleos de quienes laboran en el Ayuntamiento. “Los defenderé, así como lo hice siendo regidora, porque a mí no me van a callar”, sostuvo la víspera de celebrarse el 138 aniversario del Día Internacional del Trabajo.

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo, hizo un llamado a la base sindical y al personal de confianza que le ha manifestado presiones de jefes para optar por una opción política a cambio del empleo. “Los engañan, ¡quienes les han dicho que son de aquí y que van a ser diferentes han hecho lo contrario!”, agregó al sostener que las denuncias van desde salarios bajos y desproporcionados, espacios laborales saturados, hasta acoso sexual.

Recordó que en 2023 respaldó la defensa de una ex trabajadora del municipio víctima de abuso y lesiones cometidas por un servidor público en funciones. Dijo que el trabajo no obedece a ningún color político y si se mantienen institucionales no debe ser por presiones de índole diversa. Exhortó también a trabajadores docentes, a los de Confederación de Trabajadores de México, al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y de hotelería delegación El Cid Federación de Trabajadores del Estado.

Fernanda Alvear acudió a la delegación Delirios, localidad poblada hace 50 años, a petición de vecinos que le externaron necesidades de salud, transporte, electrificación, economía rural y agua potable. Propuso que una vez lograda la confianza ciudadana manifiesta en urnas el 2 de junio se atenderán las demandas con un programa permanente de brigadas.