La presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tzui Muñoz en respuesta a las declaraciones de Laura Fernández señaló; “Qué fácil resulta decir: ‘hay que ver para adelante´, cuando la administración municipal pasada dejó un auténtico cochinero; qué fácil es pedir olvidar el pasado, cuando esa administración está denunciada por pasivos millonarios que nos heredaron, sin importar el daño que causaba, no a mí, sino al municipio, a la gente; eso se llama irresponsabilidad”.

Lo anterior luego de que a través de una conferencia de prensa la actual diputada federal y ex alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández señalará que ella no dejo deuda alguna en el municipio y que no tiene denuncias en su contra.

Ante estas declaraciones Blanca Merari remarcó: “como servidores públicos debemos siempre hablar y actuar con dignidad y ser honestos, dar la cara y enfrentar las consecuencias de nuestros actos”.

“Hay que decirlo: imagínate que toda la gente que cometió actos reprobables dijera ‘vamos a ver para adelante, y ya el pasado quedó atrás’, las cárceles estarían vacías si la gente pensara de esa manera”, refirió la alcaldesa.

De igual forma señaló que se han presentado diversas denuncias en contra de la diputada federal, una de ellas es la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), interpuesta el 4 de mayo del 2022 ante la Fiscalía General de la Republica (FGR), por los posibles delitos de defraudación a los regímenes de seguridad social, ya que la administración de Laura Fernández descontó las cuotas obrero patronales a los trabajadores del ayuntamiento, durante 2020 y 2021, en plena pandemia, pero nunca las depositó a la institución, es decir, que desvió esos recursos para otros fines.

“No sé si ella (Laura Fernández) no esté enterada, pero precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un comentario en una de sus conferencias Mañaneras, haciendo referencia a los señalamientos de malos manejos que pesan en contra de la ex Presidenta Municipal planteados por el periodista Amir Ibrahim, y no sólo eso, hizo un llamado a las autoridades competentes para que actúen conforme a la ley”, destacó. “Si además de todo esto piensa que estamos actuando de mala fe y que todo lo que hemos denunciado y hablado en diferentes ocasiones es totalmente falso, pues que irresponsable de su parte”, subrayó.

La alcaldesa Blanca Merari recordó que la semana pasada firmó precisamente dos convenios con el IMSS para saldar un adeudo que dejaron de alrededor de 90 millones de pesos, con la presencia de funcionarios de primer nivel de la institución, encabezados por Alejandro Sánchez Armas, que es el titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza.

Lo que pretende Laura Fernández es ‘curarse en salud’, porque sabe perfectamente que tiene otro problema que voy a mencionar igualmente, y es con el SAT, que es otra deuda que nos dejaron y que, para variar, también es millonaria.

Necesitamos también firmar un convenio con el SAT federal por una deuda que ya rebasa los 30 millones de pesos.